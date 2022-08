– Az egyre növekvő migrációs nyomás miatt a polgárőrökre a határvédelemben is jelentős szerep hárul a rendőrség és a honvédség mellett Magyarország déli határain – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda csütörtökön az MTI-vel, miután Nyitrai Zsolt, kiemelt társadalompolitikai ügyekért felelős miniszterelnöki biztos az Országos Polgárőr Szövetség elnökével tárgyalt.

Nyitrai Zsolt arról adott hírt, hogy a megbeszélésen a kormány nevében megköszönte Túrós Andrásnak a hatvanötezer polgárőr munkáját. Kiemelte, a polgárőrök a rendvédelmi szervek mellett szabadidejükben védik a polgárok nyugalmát, közreműködnek a kiegyensúlyozott közrend, közbiztonság megőrzésében.

– A déli határainkon egyre nő az illegális migrációs nyomás, ezért az új határvadász alakulatok és a rendőrség mellett a polgárőrökre is egyre nagyobb szerep hárul a határok őrzésében, amelynek részleteit is megvitattuk elnök úrral – írta közösségi oldalán.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda közleménye szerint az Országos Polgárőr Szövetség és a polgárőrök stratégiai partnerei a kormánynak, működésükhöz a kormány éves szinten több mint 1,2 milliárd forint költségvetési támogatást és eszközöket biztosít a Belügyminisztérium útján. Emlékeztettek arra, hogy a kormány határvadász ezred felállításáról döntött, amelynek célja az államhatár védelme, az illegális migráció megakadályozása, feltartóztatása. A szerződéses határvadász alakulatok toborzása során a kormány számít a polgárőrök jelentkezésére is, ezért egyes határ közeli megyék toborzó kampányában együttműködik a Belügyminisztérium, a rendőrség, az Országos Polgárőr Szövetség és a kormány, ezzel is segítve négyezer szerződéses határvadász szolgálatba állását, hogy megvédjék az országot az illegális migráció hatásaitól.