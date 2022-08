Marika néni elárulta, hogy a sós túrós már kisült. Amivel most foglalatoskodnak, abba édes túró töltet megy majd, de kóstolhatnak a vendégek almás rétest is. Ami a technológiai folyamatot illeti: a tésztát bekeverik, felverik, kigombócozzák olyan méretben, ami egy asztalra elég. S pihentetés után következik a gyakorlatot kívánó nyújtás.

Magát a rétesnapokat 2003-ban tartották meg először, akkor még nem önállóan, hanem egy helyi sörfesztiválhoz csatlakozva. Marika néni mindegyiken ott volt és nyújtotta a tésztát - tudtuk meg. Időközben önállóvá nőtte ki magát a rendezvény, egyre több látogatóval. A világjárvány miatt kényszerű kihagyás jött, de ezt követően most csúcslátogatottságra számítanak. A kánikulától sem kell elrettenni, hiszen a tóparton, az árnyas fák alatt elviselhető az időjárás.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A szervezők ígérete szerint vasárnapig nem csak rétesillattal telik meg a felsőtárkányi tópart, hanem színes programok, kézműves vásár és nagyszerű hangulat is várja az érdeklődőket. Mindkét nap 10 órakor kezdődtek, illetve kezdődnek a programok. Szombat este 6 órától az Ocho Macho szolgáltatta a zenét, vasárnap 14 órától Márió, a harmonikás lép színpadra, de lesz bűvészshow és humoros előadás is. A réteseket pedig 10-től 18 óráig lehet kóstolni.