A Spanyolországhoz tartozó Tenerifén, Puerto de la Cruzban Soltész Gábor és Sólyomvári Tamás ­spanyol nyelvi kurzuson, illetve ­Patai Gábor és Borbás József hatékony önmenedzselés és stresszkezelés képzésen vett részt, ezt a Tempus Közalapítvány által kezelt Erasmus+ program biztosította. Ez egyben az első sikeres ­pályázata is a bottyánosoknak.

Soltész Gábor, a gyöngyösi technikum Erasmus+ koordinátora arról beszélt, hogy a programban való részvétel mellett célul tűzték ki, hogy a rövid távú mobilitási projektben megismert innovatív módszerekkel és a nemzetközi környezetben megszerzett tapasztalataikkal iskolájukban megteremtik azokat az alapokat, melyekkel a technikumban fejleszteni kívánt kulcskompetenciákra fókuszálhatnak.

– Hazatérve először a munkatársainkkal osztottuk meg a tapasztalatainkat workshopokon. Ezeken lehetőség nyílt az élménybeszámolón túl a módszertani tapasztalatok megbeszélésére, valamint az Erasmus+ program további, az iskolát érintő fejlődési lehetőségeinek áttekintésére. A technikum tanulói számára már a szep­temberben elkezdődött új tanévben elérhetőek az olyan lehetőségek, mint a spanyol orientációs, szabadon választható foglalkozássorozat, illetve az önmegismerés különböző útjainak a bemutatása. Valamint e körbe tartoznak a mindennapi életben bennünket érő stressz felismerésének jelentőségét feldolgozó előadások – részletezte Soltész Gábor.

Jutott idő Tenerife látnivalóinak felfedezésére is

Forrás: Vak Bottyán János Technikum

A program koordinátora kiemelte, hogy az egyedülálló természeti környezetben tökéletesen megszervezett, remek hangulatú előadásokon a résztvevők nemcsak az idegen nyelvű tananyaggal ismerkedhettek meg, hanem az európai országokból ­érkező többi hallgatóval is remek kapcsolatot alakítottak ki.

– A vulkanikus eredetű sziget északi része remek lehetőséget biztosított számunkra, hogy együtt fedezzük fel a Kanári-szigetek legnagyobb tagjának látványosságait. Jártunk a helyi botanikus kertben és a Loro Parkban. Előbbi a páratlanul gazdag, egzotikus növényvilágával kápráztatta el a csoportot. Utóbbi egy thai tematikus környezetben létrehozott állat- és növénykert fóka-, papagáj-, orka- és delfinshow-val, valamint egy pingvináriummal. Utóbbiban több száz pingvin él sarkvidéki környezetben. A Loro Park Alapítvány bemutatása során bepillantást nyerhettünk a természetes környezet és a veszélyeztetett állatok megóvását célzó természetvédelmi projektekbe is. Az élményekben gazdag mindennapokat követően mind a négyen sikeresen teljesítettük a kurzust – összegezte benyomásait Soltész Gábor.

A Vak Bottyán János nevét viselő intézmény oktatója kiemelte azt is, hogy az intézményük a több mint hatvanéves fennállásával, küldetéstudatával, a képviselt értékeivel, valamint az Erasmus+ programban való részvételével is bizonyítja, hogy a térségben továbbra is elhivatottan, magas színvonalú képzéseivel kíván részt venni az értékteremtésben a szakképzés területén.