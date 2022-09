A Szent Gellért-díj elkötelezett hitvalló élet, következetes, kitartó, színvonalas nevelő-oktató munka alapján adható olyan személynek, aki szilárd erkölcsi alapokon álló munkájával kivívta a tanulók, szülők, munkatársak egyöntetű elismerését, áll a Katolikus Pedagógiai Intézet indoklásában. Tóth Zoltán Gyuláné Kiss Judit, mint mondta, gyermekkora óta készült a tanítói pályára, bár a közeli rokonságban nem volt pedagógus. Az igazgatónő elmondta, hogy az iskola, az óvoda és az intézményeket kiszolgáló étterem irányítása során mintegy kétszázhetven gyermek és dolgozó tevékenységét kell összefognia. Ebben a tudatos életmódja mellett segítséget jelentenek a kollégái is.

– Iskolánkban a tanári kar nagyon megfiatalodott az utóbbi négy évben, és ez nagyon jó – kezdte Tóth Zoltán Gyuláné Kiss Judit. – Egy fiatal kolléga nemcsak a módszertanilag, de a programok szervezésében is sok újat hoz magával. Tudják, hogy nálam lehet kezdeményezni, nyitott vagyok erre, igyekszem őket szárnyaltatni. Szeretem, ha valaki megvalósítja magát, és engedem is. Tőlünk, a tapasztaltabbaktól viszont a hagyományos iskola szellemiségét tanulják meg, az elengedhetetlen türelmet. A új kollégákat az állásinterjún is a szívemre hallgatva választom ki. Akkor alkalmazom őket, ha érzem bennük, hogy szeretik iskola világát. A legfontosabb ugyanis az, hogy szeressenek a gyerekek ide járni. Ha ezt elértük, már meg tudjuk tanítani nekik a matematikát, magyart és minden mást – fogalmazott az igazgatónő.

Tóth Zoltán Gyuláné Kiss Judit szerint a harmincnégy éves pedagógusi tapasztalata az, hogy a gyerekek nem változtak, most is a figyelmet igénylik.

– Szeretik, ha odafigyelnek rájuk, nagyon fontos foglalkozni velük. Akkor nemcsak a gyerek tanul a tanártól, de mi is tőlük. Sajnos, már nem játszanak annyit kinn a szabad levegőn, mint mi tettük annak idején. A mindennapi testnevelés ellenére nem észrevehető, hogy sokkal többen sportolnának a szabad idejükben. Akkor teszik, ha túrát szervezünk nekik, a testnevelőnk kenuzni viszi őket a Dunára. A Bozsik-program is működik nálunk, a lehetőség a futballra is megvan. Ettől függetlenül szabadidejükben leginkább a számítógép az elfoglaltságuk. A digitális tanórákat viszont nagyon szeretik. Már minden osztályunkban hozzáférhető a digitális tábla, amit minden nap használnak valamilyen formában. Ehhez persze nekünk, pedagógusoknak is meg kellett módszertanilag újulni – közölte az igazgatónő.

Tóth Zoltán Gyuláné Kiss Judit az iskola irányítása mellett közoktatási vezető szakértőként minősíteni jár az ország különböző intézményeibe évente tíz-tizenöt alkalommal. A vámosgyörki óvoda is a vezetése alá tartozik.

– Az óvoda irányítása nyilván plusz feladatot jelent, de ez is közel áll hozzám, hiszen tanítónő vagyok. De csak a vezetés hasonló az iskoláéhoz, az óvoda pedagógiai részét ráhagyom a tagintézmény-vezetőre. Hagyom az ott dolgozókat is a maguk világában kibontakozni. Az iskolában és az óvodában is megvan a célom, ez pedig az, hogy amikor az utódom átveszi majd a munkámat, addigra legyen egy működő, fiatalos, eredményes, gyerekszerető környezet. Mint vezetőnek van hozzá elképzelésem, a feladatom a csapatom terelgetése a megálmodott cél felé. Az oda vezető út nagyon szép, mert a gyerekek annyi szeretetet visszaadnak, hogy abból töltekezem. Azt csinálom, amit szeretek, és ezt szerintem, nem sok ember mondhatja el magáról. Ha a célt, közösen a kollégákkal elérjük, akkor nyugodtam hagyom majd az utódomra az iskolát – fogalmazott az igazgatónő.

Tóth Zoltán Gyuláné Kiss Judit számára az utazás az igazi kikapcsolódás a fiai társaságában. Mint mondta, a valódi feltöltődéshez időnként ott kell hagyni azt a környezetet, ahol a mindennapi életünk, a munkánk zajlik.