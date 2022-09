Megugrott a garázsok, autóbeállók ára a fővárosban is, részben az új parkolási szabályok, valamint az egyes kerületekben bevezetett szigorítások miatt – derül ki az ingatlan.com saját adatain alapuló elemzéséből. Ez nem csak Budapestre igaz, és újabban sokan akár befektetésnek is vesznek ilyen helyiségeket. A kutatás arra is választ ad, szeptember elején mennyiért kínálták eladásra a garázsokat Budapesten és a megyeszékhelyeken. Szeptember 5-től jelentősen változott a fővárosi parkolás. A korábbi közel harminc helyett mindössze négy zónát határoz meg az új szabályozás.

A megyeszékhelyek garázspiacát nézve kiderül, hogy jelentős drágulás ment végbe az utóbbi egy évben. Debrecenben például 56 százalékkal hétmillió forintra, Győrben 48 százalékkal 6,2 millió forintra nőtt a kínálatban szereplő garázsok átlagára. Kecskemét kivétel, ahol a hatmillió forintos ár lényegében stagnálást jelent az egy évvel korábbihoz képest. A szóban forgó megyeszékhelyeken a kiadó garázsok esetében a havi díj 20 és 25 ezer forint között szóródott. Egerben 2021-ben átlagosan 5,1 millió volt egy garázs eladási ára, idén már nyolcmillió forint, a bérleti díjak ezer forinttal növekedtek havonta. Az ingatlan.com szakértője, Balogh László elmondta, hogy a nagyvárosi garázsdráguláshoz az is hozzájárult, hogy az építőipari árrobbanás miatt az új építésű társasházak eladó parkolóhelyeinek bekerülési költsége is jelentősen növekedett.