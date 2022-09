– Tapasztalataim szerint sokakat elriaszt, ha valamelyik szervezet benti tartásra ad állatot, pedig ezzel csupán a törvények által előírtak szerint járunk el, hisz eszerint telken, ingatlanon belül kell tartani az állatot a gazdának. Az, hogy ezt sokan nem tartják be és egyelőre nem ellenőrzik a hatóságok, az nem azt jelenti, hogy nem így kell eljárni. Ezzel azt hiszem, egy nagyon fontos tájékoztatást, oktatást is végzünk még ha az örökbefogadási esélyeket csökkenti is. Remélem, minél többen kezdik belátni azt, hogy egy egyszerű házi cirmosnak új otthont adni jó. Kifejezetten jobb például, mint olyan állatot vásárolni, aki a szaporítás miatt örökletes betegségek áldozata lesz rövid úton – mutatott rá. Hozzátette, ha csak egy kicsivel is tudja valaki támogatni őket, az is óriási segítség.