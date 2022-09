Több feldebrői olvasónk jelezte portálunknak, hogy az elmúlt néhány napban érdekes és egyben ijesztő jelenségre lettek figyelmesek, mindig délután 5 óra körül. Arról számoltak be, eleinte azt hitték, fecskék jelentek meg nagy számban a templom környékén, s úgy hitték, gyülekeznek, bár meglepőnek tartották a dolgot, hiszen az elmúlt években sajnos kevés fecskét lehet látni a településen.

– Épp a templom környékén sétáltam hazafelé, amikor feltűnt, hogy rengeteg madár repked nem túl magasan. Kis idő múlva már többen kémleltük együtt az eget, és jobban szemügyre véve kiderült, denevérek szállnak a fejünk felett. Sötétedés után néha előfordult már, hogy egy-két példányt láttam, most azonban még le sem ment a nap, és rengetegen voltak. Elég rémisztő volt, a szomszédokkal már olyanra is gondoltunk, lehet, hogy földrengés lesz, azt érzik az állatok, és azért rajzottak ki és viselkednek ilyen furcsán, de volt olyan is, aki világvégét sejtett. Még az idősebbek is azt mondták, sosem láttak ilyet – jelezték a helyiek a Heol-nak.