Fodorné Vincze Anna, Egerben is tevékenykedő klinikai szakpszichológus szerint a közösségi média nagy kihívást jelent a mai kor emberének.

– Érdemes az online térben is kellő felelősséggel és tudatossággal eljárnunk, hiszen egyáltalán nem mindegy, mit és mennyit posztolunk magunkról és a gyermekeinkről. Egy-egy fotó vagy bejegyzés megosztásakor mindig gondoljunk arra, vajon szeretnénk-e, ha azt a barátainkon kívül a főnökünk, netán a leendő munkaadónk vagy akár a rosszindulatúbb ismerőseink is látnák – osztotta meg tanácsait portálunkkal Fodorné Vincze Anna.

Az sem elhanyagolható szempont az internet világában, hogy gyermekeink tudnak-e róla, hozzájárultak-e, hogy megosszuk róluk az adott képet vagy történetet.

– Visszaélések, internetes vagy iskolai zaklatások célpontjaivá tehetjük őket óhatatlanul is, illetve a darknet pedofil felhasználói is hozzáférhetnek gyermekeink – általunk cukinak vagy viccesnek vélt – pózolós vagy ruhátlan fotóihoz. A gyerekszobába, a nappalinkba, a lakásunkba sem engedünk be akárkit. Akkor miért engednénk be több száz idegent a magánéletünkbe? Fontos észben tartani, hogy az internet nem felejt, és a digitális lábnyomunk kitörölhetetlenül megmarad – hangsúlyozta a klinikai szakpszichológus.

Mezeiné Kovács Nikoletta, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense portálunknak elmondta, milyen formái vannak az online zaklatásnak.

– Előfordulhat, hogy a fiatal bántó, fenyegető üzeneteket kap a közösségi oldala üzenőfalán vagy privát üzenetben, esetleg feltörik a profilját, s a nevében írnak az ismerőseinek olyan üzeneteket, amiket ő vállalhatatlannak tart, és közzéteszik a titkait. Álprofilt is létrehozhatnak a nevében, ahol adatokat osztanak meg vele kapcsolatban, s az sem ritka, hogy rosszindulatú pletykákat, fotókat terjesztenek róla – ismertette a sajtóreferens.