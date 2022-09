Kevesebb egy százalékos felajánlás érkezett idén a Heves megyei civil szervezetekhez, mint tavaly. Míg a 2021-es személyi-jövedelemadó bevallási időszakban – a kétes hírű, Gyermekmentő Támogató Alapítvány támogatásait kiszűrve - 32 ezer 290-en rendelkeztek úgy, hogy Heves megyei civileket támogatnak, addig 2022-ben ennél jóval kevesebben, 26,8 ezren döntöttek e támogatási forma mellett.

Az egy százalékról rendelkezők száma szinte folyamatosan csökken azóta, mióta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal készíti el a személyi jövedelemadó bevallás javaslatokat és az adózónak szinte nincs vele dolga. Egyetlen kivételes esztendő volt, 2021, a mélypontot előtte 2020 jelentette, de akkor is harmincezer fölött maradt a felajánlók száma. A rendelkezett összeg is csökkent, az egy évvel korábbi 195 millió forintról 183 millió forintra esett vissza, ez még magasabb azért a 2020-as adatnál. Az egy főre jutó adomány ezerkétszáz forinttal emelkedett tavalyhoz képest, idén 7268 forint volt.

A támogatottak élcsoportjában továbbra is főként állatvédelmi és iskolai alapítványok szerepelnek, de egészségügyi intézmények is megtalálhatók. A Heves megyei civilek közül továbbra is a Füzesabonyi Állatvédő Alapítvány volt a legnépszerűbb, igaz, székhelyük már egy budapesti cím. A szervezet támogatói köre félezerrel szűkült, de meghaladta a másfél ezret, idén a nekik felajánlott összeg 1,7 millió forinttal 11,776 millió forintra csökkent. Az utánuk következő három alapítvány is állatvédelmi célú, az Állatokat Védjük Együtt 9,852 millió, az Új Nap Alapítvány és a Papamaci Árvái öt-ötmillió forint támogatásban részesülhet. Előbbi támogatói köre bő ezernégyszáz adózó volt, utóbbiaké pedig egyenként 750 körüli, összesen körülbelül nyolcszáz támogatót és kétmillió forintot veszítettek egy év alatt.

Az ötödik helyre szorult vissza a Gyöngyösi Állatkertért Alapítvány, amely a Covid zárás alatt került nehéz helyzetbe, akkor ismertségük és népszerűségük megugrott, a mostani adóbevallási időszakban azonban már jóval kevesebben adakoztak nekik, de 570 magánszemély így is bő négy és fél millió adóforintot szánt nekik, ez a tavalyi harmada.

A top tízbe tartozik a Bugát Pál Kórház Alapítvány, amelynek támogatottsága összegszerűen kevéssel csökkent, a javukra rendelkezők száma viszont tovább fogyott, ezúttal száznegyvennel. A megye élmezőnyébe tartozik még a gyöngyösi NégyeS-O-S Alapítvány, a Kutyaszív Alapítvány, a Neumann Iskola Alapítvány, és a Magyar katolikus Rádió Alapítvány, nem került ezúttal a tíz közé az Autisták Egyenlő Esélyeiért Alapítvány és a tavalyi nagy ugrás után szintén ezen a környéken maradt a Kékes Kutató-Mentő Alapítvány. Ezek a szervezetek mind kétmillió forint feletti összeget kaptak, s általában növelték is a kapott összeget, ugyanakkor mindegyikük több tucat támogatót veszített.

A tavalyi huszonegy után ebben az évben huszonhárom szervezet kapott legalább egymillió forintot. A legalább száz felajánlótól támogatást kapó szervezetek száma tovább csökkent, idén már csak harminckét ilyen Heves megyei alapítványt, egyesületet találni a listán.

Az egy rendelkezőre jutó összeg átlagát tekintve ezúttal a Magyar Rendőrmúzeum Baráti Köre Kulturális Egyesület végzett az élen, három felajánló 160 ezer forintja fejenként 53,5 ezer forintot jelentett. Őket a Mátra Vadvédelmi Alapítvány követte 35,78 ezer forintos átlaggal (öt rendelkező 179 ezer forintja), majd a Besenyőtelek Község Fejlesztéséért Alapítvány fért föl a dobogóra 35,3 ezer forinttal (tizenegy adózó 388 ezer forintot adott össze). Tizenkét szervezet átlaga haladta meg a húszezer forintot, összesen 131-é pedig a tízezret.

Országos viszonylatban z Országos Mentőszolgálat Alapítványa volt idén a legnépszerűbb, 36 ezer adózó 266,35 millió forintról rendelkezett a javukra, a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány 25 ezer adózó 207,4 millió forintjára, a Bátor Tábor Alapítvány 17 ezer magánszemély 145,18 millió forintnyi egy százalékos fölajánlására számíthat.