Szüretet tartottak a közelmúltban a helyi Mosolyfalva óvodában is, tájékoztatott az önkormányzat. A szülők alkalmi szőlőtőkéket varázsoltak az intézmény udvarára. A Katica csoport műsorát követően kezdődött a szüret, s a fürtök bogyózása után hamarosan kész is volt a finom must. Finomsággal teltek meg az asztalok, ötletes madárijesztők is felbukkantak. A napot szüreti bál zárta, s közben a kisgyermekeket interaktív műsor is szórakoztatta.