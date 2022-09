Szombaton 130 nevezett jármű részvételével zajlott Pest, Nógrád és Heves megyékben az Oldtimer Szuperkupa részeként a Sprinter Chrono Classic veteránautós túra, amelynek befutója az egri Érsekkertben volt. A szervezők tájékoztatása szerint a hagyományos versenyen idén is oldtimer és open kategóriában lehetett indulni. Fontos feltétel volt, hogy mindkét autóosztályban alkalmasak legyenek az induló járművek a közúti forgalomban való részvételre, érvényes műszaki vizsgával és kötelező biztosítással rendelkezzenek. A verseny során be kellett tartaniuk a KRESZ előírásait autóra és vezetőjére nézve egyaránt. A mezőny legidősebb járműve 1957-es évjáratú volt, de az úgynevezett youngtimer autók is rajthoz állhattak. A sok különleges és ritka kocsi mellett koruk népautói is szerepeltek, mindegyik vagy tökéletesen restaurálva, vagy nagy gonddal megőrizve az eredeti állapotát.