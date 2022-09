A település polgármestere, Szabó Péter portálunknak a szombati történésekről a következőket mondta:

– A nap a péntekinél kicsit bonyolultabban alakult, kora délutánig kétszer is ijesztgetett bennünket az eső. Ennek ellenére minden remény megvan arra, hogy valamennyi meghirdetett programot megtartsuk.

Noszvaji kemencés nap

Forrás: Berán Dániel /Heves Megyei Hírlap

A rendezvényről annyit kell tudni, hogy a településen több helyszínen tartanak különféle eseményeket. Főleg a helyiek ünnepe, de szívesen látják a máshonnan érkező látogatókat is – tudtuk meg.

De milyen is a kínálat a hétvégi eseményen? Egyebek között nem csak a kemencében készített ételek napja a szombati, de verseny is egyúttal, amelynek az eredményét késő délután hirdetik majd ki. Maguk az ételek délután 4 óra körülre fogytak el. Természetesen az esemény kulturális programokban is bővelkedik, amelyek egy részében visszaköszön a történelmünk. A gyerekeknek pedig – a szokásos kikapcsolódás mellett – a Babszem Jankó Gyermekszínház nyújtott szórakozást.

A felnőtteket ma még Oszvald Marika, Roy és Ádám koncert, valamint utcabál szórakoztatja.