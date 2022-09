Új járművel, quaddal gazdagodott a bélapátfalvi Bélkő Járási Mentőcsoport. A négykerekűt és a hozzá tartozó utánfutót szerdán adták át a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai az önkénteseknek.

Plachy Péter, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese az átadón kifejtette, az önkéntes tűzoltók támogatásával a hivatásosok a saját munkájukat is segítik. Bízik benne, hogy a bélapátfalviak hasznát veszik a járműnek és sok jót hallanak róla. A mentőcsoport nyolc éve működik, azóta igyekeztek fölszerelni őket, egyéni védőeszközöket kaptak. Most olyan technikával gazdagodtak, amely különösen nehéz terepen is elboldogul, más járművel megközelíthetetlen helyre is eljutnak vele. Tűzeseteknél, árvizeknél, életmentésnél is jó hasznát veszik.

Nagy segítség a mentésnél az ilyen jármű

Forrás: Tóth Balázs/Heves Megyei Hírlap

A Bélapátfalvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület is része a járási mentőcsoportnak. Az egyesület elnöke, Vitéz Győző elmondta, ők is használják a járművet, amelyet már be is vetettek az elmúlt hetekben. Eltévedt turistát kerestek vele, de egy kisebb szakadékból is mentettek egy családjával kiránduló és megcsúszó kisfiút. Megközelíthetetlen helyekre is eljutnak a járművel. Hasznát veszik a pótkocsinak is, hiszen tudják vele szállítani a felszerelést.

Ferencz Pétertől, Bélapátfalva polgármesterétől megtudtuk, a közelmúltban korszerűsítették a laktanyát és a garázst is a polgárőrség pályázata és az önkormányzat önereje segítségével, de a tűzoltók a működésükhöz is kapnak támogatást a város költségvetéséből.