– Tősgyökeres egri lévén már születésétől fogva adott a lokálpatrióta szemlélet. Hogyan került az élete középpontjába a város szépítése?

– Mondhatjuk, hogy így van. Itt születtem, ide jártam iskolába, majd Miskolcon lettem kohómérnök. A város mindig is az otthonom és szívügyem volt. Végzés után egyből Egerbe tértem vissza dolgozni, 1972-től öntödevezető voltam a rendszerváltozásig. Az Egri Városszépítő Egyesület 1982-ben alakult. Akkoriban zajlott egy nagy rehabilitációs program, s a korabeli vezetés a belváros és z ott található belső udvarok megszépítésén dolgozott, mondhatni nosztalgikus szemlélettel. A sufnikat, düledező építményeket lebontották, s a közterekre szép kandellábereket, térkövet, utcabútorokat álmodtak. Itt jöttem én a képbe, hiszen, ha a városban van egy öntöde, akkor miért is ne gyárthatná azt, ami a megújuláshoz szükséges. A sokhelyütt manapság is látható még két- és háromágú kandelláberek, utcabútorok, amelyek a mi munkáink.

Dr. Bodó Sándor, a Dobó István Vármúzeum akkori vezetője is együttműködésre kért, néhány megmaradt darab nyomán újraöntöttük a vár tizenhat ágyúját.

A városszépítő munkánk megkezdésével egy időben bontakozott ki az idegenforgalom, s nyilvánvalóan Eger érdekét szolgálta a tevékenységünk. De nem csak ez, hanem az emlékek állítása is fontos volt, egy régi sírhelyet felújítva készült el a Tűzoltó téri örökmécses is, amely eltűnt katonáknak állít emléket. A temetők gondozását is figyelemmel kísértük, Vidróczki sírjához kopjafát állítottunk. Egyébként büszke vagyok rá, hogy az öntödéből nem csupán a városba kerültek olyan tárgyak, amelyek szépítik a környezetet, például a posta száz öntöttvas postaládája is hozzánk fűződik.

– Az érsekkerti szökőkút hogyan került a helyére?

– Ó, a Danubius szökőkút a Bárány uszodában volt eredetileg és elég kalandos volt újra megalkotni. Emlékek és képek őrizték már csak, hiszen egy lelátóépítés során elbontották. Volt egy fotó, emberek ültek a szélén, köztük Bárány Géza. Tudtuk, hogy 44-es lábmérete volt, a kép alapján abból rekonstruálta egy tervező a kút méreteit. Aztán forrásokat kerestem. Az első húsz évben ez kicsit talán nehezebben ment, később ahogy egyre több kézzelfogható eredményünk volt, kiépült a bizalom és nem kellett már annyira kilincselni, de persze mindig fontos volt a személyes találkozás, a jó kapcsolat, netán a barátság és az, hogy a támogató magáénak érezze a célt.

A kúthoz egyébként egy egri asszony elhunyt férje, Kántor Imre álma megvalósítása érdekében egymillió forintot ajánlott fel a szökőkút megvalósítására.

Az, hogy egy magánszemélynek ez ilyen fontos volt, sokat segített. Felnémeten volt már akkor is az Omya Hungária Kft., ők segítettek alpoki márvánnyal. Konkrétan megmondták, hogy ha kiválasztjuk és megadjuk a méreteket, akkor megkapjuk. Löffler Erzsébet, Farkas Imre és Kis Sándor kőszobrász tartott velem. A tizenöt tonnányi anyagot végül a Flott Trans segített hazaszállítani két kamionnal, a kutat pedig a millenniumi ünnepségen fel is avattuk. Minden tervünk megvalósulására egy nagy kalandként emlékezem vissza. A Szent József park is a mi munkánk, az sem volt mentes a fordulatoktól. Az ott található kupola tervezője az átadáskor azt mondta, én megrajzoltam, de nem gondoltam, hogy meg is csináljátok. De ha valamit elhatároztunk, akkor addig mentünk, amíg megoldást nem találtunk. A városi épületek díszvilágítása is ilyen volt, a céggel, amely készítette, pályázatokat kerestünk, hogy meg tudjuk csinálni.