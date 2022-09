– Közel 100 millió forintból újulnak meg a város járdái. A Belügyminisztériumhoz belterületi utak, járdák, hidak felújítására az önkormányzat még tavaly nyújtott be pályázatot, ennek köszönhetően a város egész területén, kisebb munkák valósulnak meg – adta hírül Mirkóczki Ádám polgármester.

Közlése szerint megújul a Móricz Zsigmond utca 23-31. között illetve az Árpád utca 1-9. közötti járdaszakasz. Szintén örülhetnek a Nagyváradi utcában lakók, ugyanis az ottani járda még nem felújított része kerül most sorra, valamint a közeli óvoda hátsó kerítése mellett is zökkenőmentesebb lesz a gyalogos közlekedés a Faiskola utca 6-8. szám közötti lépcsőig.

A Hell Miksa úti járda I. üteme is megvalósul, illetve ebből a pénzből folytatják a Hajdúhegyen a Csokonai utca 7-19. közötti szakaszt is. Szintén megújul a Türk Frigyes utca 3.-27., a Vallon utca 19-35., a Felvégi utca 43-65. között a járda, valamint a Rákóczi Ferenc út páratlan oldalán a járda a Kővágó tértől az Eger-patak hídig. A Faiskola utca 2/b és a Mátyás Király utca 45. épületeknél közvetlenül a ház a bejárata előtti szakasz, a Gólya utcai játszótérnél a patak felőli oldalon végig felújítják a támfal mentén megsüllyedt a járdát. A Vadrózsa és a Mályva utca és a lakótelepi bejárót összekötő szakaszt valamint a Sertekapu utcai gyalogutat is korszerűsítik.