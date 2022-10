Na igen, az életembe, amit több mint hatvan éve építgetek, és nem akarom csak úgy eldobni, mert nagyon szeretem, mindennel együtt: család, gyerekek, unokák, közösség, barátok, ismerősök, és persze a gondoskodásomra szoruló állatok... Nem akarnék mindezekről lemondani, akkor sem, ha nem csak rajtam múlik. Meglátjuk, sikerül-e, mindenesetre a tét hatalmas, van bőven veszíteni való. Ha csupán egyetlen sorstársamnak erőt adok, már megérte!

És most pár gondolat egészségügyről: a kezelésem leírása kapcsán sokan megjegyezték, milyen emberségesek és kedvesek Mátraházán. Ez alkalommal is szeretném kifejezni köszönetemet a nyilvánosság előtt azoknak, akikkel kapcsolatban állok: dr. Horváth Magdolna osztályvezető főorvosnak, aki olyan gyógyító, amilyet gyerekkorában elképzel az ember, csak éppen jóságos doktor bácsival. Úgy erős hitű idealista – ebben szerintem egymásra hasonlítunk –, hogy közben nagyon is realista. Feltétel nélkül megbízom benne. Bármennyire igyekszem nem pátoszos lenni, másként nem tudom megfogalmazni: életem egyik legjelentősebb eseménye volt a vele való találkozás. Egy esztendővel a tüdőrák diagnosztizálása után itt vagyok, ha egyelőre nem is tökéletes állapotban, de életvidáman és optimistán.