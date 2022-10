November elsejétől minden hétköznap 8 és 15 óra között megnyitják a Nagyrédei Gondozási Központ kapuit azon helyi lakosok előtt, akik napközben meleg helyen, tiszta környezetben, tartalmasan töltenék a napjaikat forró teát szürcsölve és zsíros kenyeret fogyasztva, tájékoztatott Siposné Fodor Judit polgármester.

– A melegedési lehetőség biztosításával is szeretne önkormányzatunk segíteni a megnövekedett rezsiköltségek miatt bajba jutott lakosokon. Sajnos, a gondozási központ helyiségeinek kapacitása behatárolt, ezért maximum tizenöt személy biztos melegedését tudjuk biztosítani egyszerre. Amennyiben nagyobb igény mutatkozik erre, úgy más intézményben is lehetőséget teremtünk azoknak, akik igénylik a szolgáltatást. Ezen kívül közvetítünk meleg ruhákat, takarókat, plédeket, tartós élelmiszert. Ennek koordinálását szintén a központ biztosítja. Itt adhatják le adományaikat hétköznap 8 és 15 óra között a település rászoruló tagjain segíteni szándékozók is – foglalta össze Siposné Fodor Judit.