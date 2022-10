Újra kell váltani a lejárt sírokat és urnafülkéket Gyöngyösön a Felsővárosi-, a Közép-, az Alsóvárosi-, a gyöngyöspüspöki- és a mátrafüredi temetőben, hívja fel a figyelmet a város sírkertjeit kezelő Városgondozási Zrt. Az önkormányzati cég tájékoztatása szerint sírhelybe történt koporsós vagy urnás temetés esetén ez a kötelezettség az 1997-ben és az azt megelőző években eltemetett hozzátartozók sírhelyére vonatkozik.

Amennyiben a családtagok a továbbiakban is rendelkezni kívánnak a sírhely, illetve az urnafülke felett, úgy azt december 31-ig jelenthetik be Gyöngyösön, személyesen az Egri út 32. szám alatt, munkanapokon reggel hét és délután 3 óra között. A Városgondozási Zrt. azt is hozzátette, hogy aki nem biztos a megváltás lejáratának időpontjában, az vegye fel a kapcsolatot a temetőgondnoksággal. Amennyiben ugyanis, a jelzett időpontig a hozzátartozók nem intézkednek ez ügyben, a sírhelyeket a temetőgondnokság megszünteti, és újra értékesíti.