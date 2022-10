Idén is megrendezték a hagyományos kulturális napokat Kömlőn. A rendezvényen részt vett dr. Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője, aki közösségi oldalán számolt be minderről. A képviselő köszönthette a szépkorú helybelieket, megemlékezett az aradi vértanúkról is.

- Az immár 31. alkalommal megrendezett Kömlői Kulturális Napok rendezvény jól mutatja az itt élő közösség erejét - írta közösségi oldalán a politikus. - A ma itt élők folytatják az elődeik hagyományait. A hét minden napjára a falu apraja-nagyjának jutott kulturális élmény.