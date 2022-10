Felújítás kezdődött a város ebrendészeti telepén, adta hírül az üzemeltető Városgondozási Zrt. Közlésük szerint többek között, az új állatvédelmi törvénynek megfelelően, a szennyvízelvezetés kiépítése zajlik. Tizenhat kennelt, valamint a telepen lévő ingatlant is rákötik a szennyvízrendszerre. A kenneleket bűzelzáróval is ellátják. A tervek szerint a jövőben ezeket a felújításokat a többi kennelen is elvégzik. A telepen új kerítés is épül.