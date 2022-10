– A nemzetközi Erasmus Napok keretében együtt ünnepeljük az Erasmus+ programot. A háromnapos programsorozat 2022. október 13-15. között zajlott, ahol minden projektmegvalósító szervezet megmutathatja magát különféle események szervezésével, az esemény iránt érdeklődők pedig ellátogathatnak, vagy online csatlakozhatnak a színes programokhoz – tájékoztatta portálunkat az Andrássy Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium.

Forrás: Andrássy Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium

– Iskolánk idén két programmal csatlakozott ahhoz a több ezer eseményhez, amit Európa-szerte valósítottak meg. Pénteken közel ötven tanuló és hét oktató bevonásával indult az Erasmus Forgatag. Ezen az akadályversenyen interaktív módon, játékos formában ismerték meg tanulóink az iskola jelenlegi projektjeit és az abban végzett tevékenységeket: „Cultural heritage, Business for All, Turn off the lights – turn on the stars, Marketing Through Europe, Rethink the Future, Professional Students Professional Teachers, Competent Teachers Skilful Students”. Az izgalmas versenyen az osztályok képviselőinek logókat, külhoni termékeket, zászlókat kellett felismerniük, QR kód alá rejtett üzenetet kellett megfejteniük, puzzle darabokat kellett összeilleszteniük – ismertették.

Forrás: Andrássy Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium

Kiemelték, a nap második részében arra a 36 tanulóra irányult a figyelem, akik a nyáron Norvégiában, Németországban, Finnországban és Portugáliában teljesítették négy hetes összefüggő nyári szakmai gyakorlatukat.

Forrás: Andrássy Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium

– A diákok bemutatták képzőhelyeiket, munkatársaikat és mindazon tevékenységeiket, amelyeket végeztek, megismertették szüleikkel, szaktanáraikkal, alsóbb éves társaikkal, hogy melyek azok a képességek és tudás, amiben saját véleményük szerint leginkább fejlődtek. Igazgatónő értékelte a négy országban megszerzett tapasztalatokat, elmondta mennyire büszke diákjainkra, hiszen a gyakorlati helyek nagyon elégedettek voltak tanulóinkkal és a jövőben is visszavárják őket. A rendezvény a Europass Mobilitási Bizonyítványok átadásával zárult, ami a fiatalok portfólióját bővíti – részletezte az intézmény vezetése.