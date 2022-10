Minden szükséges forrást biztosítani javasolnak az Eger Advent szervezéséhez, konkrétan tízmillió forintot szánnának rá, így döntöttek szerdán a városi kulturális, idegenforgalmi és szociális bizottság ülésén. Oroján Sándor Fidesz-KDNP frakcióvezető híradása szerint számos fontos döntést hoztak.

Emelni szeretnék a rászorulóknak adható eseti támogatást is húsz százalékkal, illetve a települési támogatásról szóló rendelet módosításával a nagyobb lakásban élők is minősülhetnek rászorulónak. Az önkormányzati rendelet felülvizsgálatára az energiaköltségek jelentős megemelkedése miatt lenne szükség. Az önkormányzati rendeletben a rászorultsági jövedelemhatárok, a megállapítható támogatási összegek is az éves bruttó minimálbérhez kötöttek. Ez biztosítja az önkormányzati támogatások értékállóságát, illetve, hogy a nyugdíjak, minimálbérek emelkedésével sem esnek ki a támogatotti körből az egyébként segítségre szorulók.

– Szeptembertől növekedett a támogatások iránt azon érdeklődők és igénylők száma, akik egyébként korábban is megfeleltek a rászorultsági feltételeknek, de eddig önerőből sikerült megoldaniuk saját helyzetüket – hangzott el az ülésen. A rendelet felülvizsgálatát követően a lakhatási támogatás megállapításánál a figyelembe vehető lakásméretet egy személy esetén 40 helyett 50 négyzetméterben határoznák meg. Két személy esetén 45 helyett 55, három személy esetén 55 helyett 60, míg négy személy esetén 65 helyett 70 négyzetméter a határ. Ha négynél többen élnek egy ingatlanban, akkor 65 helyett 70 négyzetméter és minden további személy után plusz öt négyzetméter vehető majd figyelembe eszerint.

Hamarosan új testvérvárosa lehet Egernek Koszovóban, ugyanis Budima Gjeneza, Koszovó magyarországi nagykövete javasolta, hogy szülővárosa, Peja és Heves megye székhelye lépjenek kapcsolatba. Minderről a közgyűlés hoz végleges döntést, jövő hét csütörtökön, október 27-én.