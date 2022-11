Egerben és környékén is egyre többen jelezik, hogy kályha, fűtőtest, gázpalack kellene nekik, mondta Kékesi Györgyné, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egri csoportjának vezetője.

– Amióta beindult a fűtési szezon, azóta csak nekem hárman szóltak, hogy fűtőtest, hősugárzó, vagy kályha kellene. Korábban ilyen nem volt, csak most, a rezsiemelkedés óta. Huszonkét éve működik a csoportunk a megyeszékhelyen, de évente egyszer, ha volt ilyen jellegű igény. Egyre problémásabb az élelmiszeradományok összeállítása is. A legtöbben lisztet, cukrot, száraztésztát, olajat várnak tőlünk. Azonban abban az egri áruházban is, ahol gyűjtünk, reggel hétre elviszik az emberek például a három kiló megvehető cukrot, abból nem kapunk. Konzervet, édességet, esetleg száraztésztát adnak, ki mit tud. Lisztet is azt adjuk tovább, amit a miskolci központunk küld, ők időnként malomból kapnak adományt. Idén biztos, hogy nem fogunk úgy élelmiszert kapni, hogy ki tudnánk osztani 300 csomagot. Pedig rengeteg igénylő van, a számuk határozottan emelkedett az utóbbi időben. Ők egyedülállók, kisnyugdíjasok, jövedelem nélküliek, hajléktalanszálláson, családok átmeneti otthonában élők ők. Emellett még van tizenhat Eger környéki település, ami hozzánk tartozik – fogalmazott Kékesi Györgyné.

Verébné Godó Ildikó, a Magyar Vöröskereszt Gyöngyösi Területi Szervezetének vezetője is hallott már a tüzelőeszközök iránti nagy igényről.

– Nekünk az élelmiszer és a tisztálkodószer adományozása a profilunk, kályhával, tüzelővel, gázpalackkal nem tudunk segíteni. Az utóbbiakra tavaly is voltak már érdeklődők, de a rezsiváltozás óta megnövekedett a számuk. Már az is előfordult, hogy Nagyfügedről kértek tűzifát tőlünk – mondta Verébné Godó Ildikó.

A nagyfügedi önkormányzat egyébként arról adott hírt, hogy a korábbi karácsonyi támogatás helyett idén év végi fűtési támogatást vezetnek be. Közlésük szerint ez háztartásonként 25 ezer forint egyszeri települési támogatást jelent, amelyet a jogosultaknak még december első felében kifizetnek. Pálosvörösmarton most a szociális tűzifa összevágásával és széthordásával vannak elfoglalva. Repa József alpolgármester, a helyi polgárőrség vezetője arról beszélt, hogy kályhát, gázpalackot nem kért még senki a községben.

– A tűzifa kihordása után biztos lesznek még egyedi kérések is még, azok teljesítésében is szoktunk segíteni. A szociális tűzifából is valamivel többen kértek, mint eddig. Csak az a baj, hogy kevesebb a fa, kevesebb jut az egyes igénylőknek is. De mindenkinek fogunk adni, igazságosan szétosztjuk a készletet – hangsúlyozta Repa József.