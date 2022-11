- A többiek is rágyújtanak iskola után, ahogy indulunk haza, így próbálunk lazítani. Én se lóghatok ki a sorból, kinéznek, ha nem szívom. Még fiatal vagyok, remélem, nem árthat annyira az egészségemnek, mint amennyire jólesik - osztotta meg véleményét egy egri középiskolás. Meséli, náluk a családban az édesapja, sőt a nagymamája is dohányzik, és azon túl, hogy sokba kerül, meg köhögnek néha, egyelőre sok bajt nem okoz náluk. Ilyenkor ősszel, télen a konyhában is fújják a füstöt, megszokták a dohányszagot.