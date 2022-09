Az ősz első napján hatályba lépett a gyöngyösi önkormányzat dohányzást tiltó rendelete a buszpályaudvar mögötti, Koháry úti parkban. Ottjártunkkor jól látható pontokon elhelyezett, a tilalomra figyelmeztető táblák fogadtak. Az is olvasható rajtuk, hogy szeptember elsejétől az elektronikus cigaretta, illetve a dohányzást imitáló elektronikus eszköz használata is tiltott a park térképén piros színnel jelölt részen. Egy információs rajzon látható a buszpályaudvaron a közelmúltban kialakított dohányzóhely holléte is.