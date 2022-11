A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Heves megyei szervezete szombaton tartotta az idei megyei Prima-díjátadó gálaestet. Demján Sándor, a VOSZ elnöke közel húsz évvel ezelőtt alapította a megyei Prima Díjat, ahol a megyei kulturális-, tudományos- és közélet kiemelkedő képviselőinek méltó elismerése a helyi vállalkozói közösség összefogásával valósul meg. A díj rangját jól jelzi, hogy a hozzá kapcsolódó ünnepi estélyek, mindenhol a megyei közélet legrangosabb társadalmi eseményévé váltak, így Heves megyében is.

Micski Marianna, a VOSZ Heves megyei elnöke portálunknak arról beszélt, hogy a díj, illetve az azt átadó gála célja, hogy példaértékű emberi és szakmai nagyságokat mutassanak be szűkebb-tágabb környezetünkben.

dr. Assani Omar orvosigazgató (középen)

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

– Minden évben nagyon nehéz a döntés, hogy a kilenc jelölt közül melyik hármat válasszuk ki. A megyékben egyébként abból a szempontból nehezebb a helyzet, mint az országos Prima Primissima választáskor, hogy nálunk nem egy kategóriában van három jelölt. Úgy is mondhatnám, az almát a körtével próbáljuk összehasonlítani. Bár fiatalok is kapnak díjat, hiszen vannak, akik ifjú koruk ellenére már nagyon sokat tettek le az asztalra, de azért azt is lehet mondani, hogy a megyei Prima Díj egy életműdíj. Nagyon fontos, hogy visszajelzést kapjanak ezek az emberek, főleg mostanában, amikor annyira nehéz a minőség nélküliséget túlkiabálni. Ezért is nagyon fontos, hogy megmutatni őket. Számomra és az elnökség számára is fontos továbbá, hogy emberileg is feddhetetlenek legyenek a díjazottak. Valódi példát jelentsenek mindenki számára, főleg a mostani nehéz időkben, amikor nem egyszerű motivációt szerezni a további munkához – fogalmazott Micski Marianna.

Fajcsák Dénes építész (középen)

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

– A legnagyobb fejtörést mindig az okozza, hogy hasonlítsuk össze a különböző kategóriák egy-egy jelöltjét. Például egy képzőművészt kell összevetni egy sportolóval, vagy a tudomány emberét a sajtónál dolgozóval. Próbálunk nagyon objektíven, a végzett munka alapján dönteni. Én szeretem előtérbe helyezni azokat az embereket, akik a háttérben vannak, akik még nem kaptak díjat. Nyilván nem ez a döntő, de belekerül a mérleg serpenyőjébe Minden évben nagyon sok jelölés érkezik, most már bárkinek lehetősége van arra, hogy jelölteket ismertessen meg velünk. Tavaly és idén is kaptak jelölést számomra ismeretlen emberek is, és nagyon jó volt látni, hogy ennyi fantasztikus életúttal bíró ember él körülöttünk. Viszont nem látjuk, nem halljuk őket, nem közszereplők, nem jelennek meg a médiában. Ezért is nagyszerű, hogy ez a kis megye ettől függetlenül ilyen sok kiváló embert tud felmutatni. Azt nyilván nem lehet mondani, hogy teljesen objektíven döntünk. Aki ezt állítja, az nem mond igazat, a szubjektivitás benne van. Azonban öten döntünk, segítjük egymást a jó irány megtalálásában. Főleg a társadalmi szerepvállalás díja az, ami nagyon komoly vitákat szült idén is: vajon kell-e, hogy üzenete legyen a díjnak, vagy nem szabad ebbe belemenni, és csak az objektív tényeket figyelembe venni – tette hozzá Micski Marianna.

Major Attila edző(középen)

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Végül a megyei Prima Díjat idén Fajcsák Dénes építész, Major Attila edző és sportrehabilitációs tréner, valamint dr. Assani Omar orvosigazgató kapta.

A szombati gálaesten adták át a megyei vállalkozói kitünetéseiket is.

A VOSZ megyei elnöksége révén a Megyei Év Vállalkozója Díjat kizárólag olyan gazdasági szakember – vállalkozó, cégtulajdonos, vállalkozásvezető, üzletember – kaphatja meg, akinek a gazdasági és közéleti szerepvállalása, társadalmi felelősségvállalása, valamint vállalkozói és üzletemberi tevékenységének sikere és hasznossága példaképül állítható a gazdaság többi szereplője és a társadalom minden tagja számára.