Feldebrőn, Aldebrőn és Tófaluban november 8. és 11. között volt az ivóvízhálózat ütemezett fertőtlenítése.

Több olvasónk jelezte, hogy a tevékenység hatását jóval tovább érezték, mint amiről az értesítőben szó volt, még 16-án is uszodára emlékeztető szagú víz folyt a csapokból.

Már azt hitték lakosok, hogy fellélegezhetnek, de mindössze két napig élvezhették az elvárásoknak megfelelő, íztelen és szagtalan vizet. Szombaton, 19-én ismét tapasztalták a fenti problémát. Az egyik helyi facebook csoportban téma, hogy más is tapasztal-e hasonlókat, s már 15 megerősítő komment érkezett a posztra.

Portálunknak is beszámolt az esetről az egyik helyi lakos.

– Nem elég, hogy jóval tovább érződött a fertőtlenítés hatása, mint az értesítőben szerepelt, most bejelentés nélkül büdös a csapvíz, s nem ez az első ilyen alkalom. Egyébként sem szívesen innánk meg a szaga miatt, de nem is merjük, mert nem tudjuk, nem ártalmas-e akár nekünk, akár a gyerekeinknek – mondta el a Heol-nak Gál Gabriella, feldebrői olvasónk. Ilyenkor napokig próbálok nem mosni, mert a ruhák is „klórszagúan” kerülnek ki a gépből, s az egész lakásban érezni, de ennyi ideig már nem tudom halogatni. A tervezett fertőtlenítés miatt egy hétig halmoztam a koszos ruhákat, erre most megint ugyanott tartunk. Az is bosszantó, hogy ilyenkor hajmosás és zuhanyzás után olyan, mintha az uszodából jöttünk volna ki. Rendesen fizetjük a vízszámlákat, cserébe ebben a hónapban már több, mint egy hete nem az elvárható, színtelen és szagtalan víz folyik a csapokból, tette hozzá.

Vissza-vissza térő problémáról van szó, ahogy arról már korábban mi is beszámoltunk, nem ez volt az első eset, hogy a feldebrőieknél a büdös víz folyik a csapból.