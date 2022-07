Mint mondták, előzetes tájékoztatást nem kaptak, és az interneten sem találtak arról információt a vízügy oldalán, mi okozhatja a jelenséget, és nem először tapasztaltak már ilyet.

Arról számoltak be, a csapokból tiszta, átlátszó víz folyik, de az uszodákból ismert szaga van, így nem kellemes meginni, és attól is tartanak, esetleg káros lehet az egészségre. Ezen kívül a frissen mosott ruhák is átveszik a szagot, a zuhanyzás élményét is beárnyékolja. Hozzátették, nem egyszerű hétvégén délután palackos vizet beszerezni, és nem is szeretnének ilyeneket vásárolni, helyette az eddig megszokott, jó minőségű csapvizet részesítenék előnyben, amire nagy szükség lenne a nagy nyári melegben.

Megkerestük a Heves Megyei Vízmű Zrt-t, történt-e esetleg valami, ami miatt hirtelen fertőtleníteni kellett a hálózatot, vagy mi okozhatja a "klórszagot", valamint arra is rákérdeztünk, egészségügyi szempontból iható-e a víz, és más településeken is tapasztaltak-e hasonlóakat.

– Cégünkhöz 2022. július 24-én bejelentés érkezett, mely szerint Feldebrőn "klórszagú" víz folyik a csapból. Cégünk azonnal megkezdte a vízellátó rendszer, többek között az ivóvízkezelő technológia átvizsgálását, mely során műszaki problémát nem tapasztaltunk – tájékoztatta portálunkat Zbiskó Judit, a Heves Megyei Vízmű Zrt. ivóvízszolgáltatási csoportvezetője.

Hozzátette, Feldebrő település Aldebrővel és Tófaluval közös vízellátó rendszeren helyezkedik el. A települések vízszükségletét az aldebrői vízbázis és arra telepített ivóvízkezelő technológia biztosítja. Hasonló vízminőségi problémára vonatkozó bejelentés sem Aldebrő sem pedig Tófalu fogyasztóitól nem érkezett hozzájuk.