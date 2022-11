A Líceum kápolnája adott otthont a Magyar Tudomány Ünnepe regionális megnyitójának. Előbb Kaptay György, a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottság elnöke köszöntötte a résztvevőket, kiemelve, Észak-Magyarországon minden évben másik megyében tartják a rendezvényt. Mint mondta, az a cél, hogy tudományos alapossággal kutassák a természeti, társadalmi jelenségeket, ezek eredményeit publikálják és összekötő kapocs legyenek a magas tudomány és a nép között, közérthetően is kommunikálják tudásukat.

Ezt követően Freund Tamás, az MTA elnökének videoüzenetét hallhatták a jelenlévők, aki szerint a kutatás olyan mint az utazás, a közös élmény, tapasztalat lényeges. Beszédében megemlítette az ünnep eredőjét, hiszen 197 éve november 3-án ajánlotta föl gróf Széchenyi István birtokai egy évi jövedelmét a magyar tudós társaság létrehozására. Ez meghatározó esemény volt a nemzet sorsa felől. Kiemelte azt is, megszólalni a kellő időben kell, közérthetően és szakmai pontossággal, hiszen a megértés életbe vágó. A vidéki szervezetek a gazdaság, kulturális és tudományos élet találkozóhelyei. Szót ejtett az akadémia középiskolásokat megszólító programjairól, az alumni projektről és a most induló tanulmányi versenyről.

Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora is köszöntötte a vendégeket, megemlítve az alapító Eszterházy püspököt, aki szintúgy jövedelmét fordította az egri egyetemi épület fölépítésére, rá is emlékezni kell. A nyitottságot hangsúlyozta, a materiális és spirituális eredmények befogadását. Mint mondta, az evolúció, a tudomány, a bölcsesség hatnak egymásra. Beszélt a világ megismerésének fontosságáról, amelyhez a tudomány jelenti az utat. Kitért arra is, hogy az egyetem Hit és én dialógusa címmel előadás-sorozatot indított, amelynek következő alkalma november 24-én lesz. Kiemelte azt is, a tudomány nem öncélú, hanem a későbbi nemzedékek számára jelent megoldást. A tudósok felelős kérdésekre keresnek felelős választ, úgy, hogy a folyamatok a jövőbe íveljenek.

Az ünnepségen a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága MAB Emlékérmet adományozott Dr. Petercsák Tivadar etnográfus, egyetemi tanárnak, kiemelkedő, az MTA-MAB érdekében hosszú időn át kifejtett munkásságának és eredményes tudományos tevékenységének elismeréseként.

Kiemelkedő tudományos eredményei és az MTA-MAB keretében végzett munkája elismeréseként Kitüntető Tudományos Díjban részesült Paulovics Anita, a Miskolci Egyetem egyetemi tanára. Ugyanezt a díjat vehette át Hanák Zsuzsanna, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem főiskolai tanára, a MAB Pszichológiai Szakbizottságának elnöke. Kitüntető Tudományos Díjban részesült Palotás Árpád Bence, a Miskolci Egyetem egyetemi tanára, valamint Murányi Dávid, az EKKE egyetemi docense.

A fiatal kutatóknak odaítélhető Tudományos Díjban részesítették Jámbor Adriennt, Czagány Mátét, Szabó Rolandot, Süveges Gábort, Egri Tímeát, Révész-Kiszela Kingát (EKKE), Kállai Viktóriát, Reizer Edinát, Szakál Imrét és Sopcák Tibort.

A díjazottak közül elsőként Dr. Murányi Dávid egyetemi docens, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Biológiai Intézetének állattannal foglalkozó munkatársa tartott előadást „Integratív taxonómiai revíziók: biodiverzitás – kutatás nemzetközi együttműködésben” címmel. Majd Czagány Máté, a Miskolci Egyetem Fémtani Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézetének tudományos segédmunkatársa tartotta meg prezentációját „Cu-alapú nano-multiréteg fejlesztése és vizsgálata” címmel.