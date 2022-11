Nagy Róbert, a NIF vezérigazgatója ismertette, nem új keletű elképzelés a csomópont rekonstrukciója, hiszen a tervek már 2011-ben elkészültek.

– Kétszer a terv felülvizsgálata zajlott, végül 2020-ban született meg a kormánydöntés. Az előkészítés utolsó fázisában egyértelmű lett, hogy a Gárdonyi út vízvezeték korszerűsítése is része kell legyen a projektnek. Ez közel 60 millió forintból valósult meg. A HE-DO a beruházás többi részét pedig 472 millió forintból valósította meg, úgy, hogy még plusz elem is került bele a tervhez képest. A forgalomtechnikai változtatások nagy fejtörést okoztak, hiszen nem lehetett ezt a csomópontot teljesen lezárni a felújítás alatt. Illetve a vasúti közlekedést is fenn kellett tartani – emlékeztetett.

Közölte, hat esetben változtatták a forgalmat. Tehát hat terelési technika mellett valósult meg a beruházás. A komfortos, biztonságos áthaladás immár biztosított a gyalogosok és az autósok részére is - tájékoztatott.