Hétfő reggel azonban nem mindenkinek volt egyértelmű merre mehet a kereszteződés környékén. A terelőtáblák, illetve az ideiglenes forgalmi rendet hirdető sárga táblák továbbra is kint vannak. Ottjártunkkor mindössze egy tétova sofőr és egy biciklis futár hajtott keresztül az átjárón, a többiek tanácstalanul méregették a kereszteződést és az elmúlt hetekben megszokottak szerint közlekedtek. Mivel a híradás szerint a terelések megszűntek, a helyszínen látottak alapján azonban nem egyértelmű, hogy merre és mennyivel lehet menni, ezért a NIF-nél érdeklődtünk arról, hogy most tulajdonképpen élnek-e még a forgalomkorlátozások.

Forgalom a Gárdonyi Géza utca és a Vécseyvölgy utca kereszteződésében

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Forgalomtechnikai változásokat bevezetni, forgalmi rendet módosítani úgy lehetséges, hogy a közúti jelzőtáblák kihelyezésének ideje alatt is – lehetőség szerint – zavartalanul bonyolódjon a forgalom, ne legyenek egymásnak ellentmondó jelzések. Mivel a megszüntetendő ideiglenes forgalmi rend nagy területet érintett, időbe telik a jelzőtáblák hatástalanítása, az új forgalomtechnikai elemek kihelyezése. A Tetemvár utcában időközben helyreállt a közlekedés, azóta zavartalanul használhatják a gépjárművezetők – tájékoztatta lapunkat a NIF. Elmondták azt is, hogy négy hét múlva még nem a teljes beruházás készül el, csak a Vécseyvölgy utat érintő szakasz. A kisforgalmú, lakóutca besorolású Zoltay utcában is lesz még korlátozás. Hozzátették, hogy a Vécseyvölgy utcai szakasz elkészülte után még van egy további ütem, mely a Dézsmaház és Vécsey Sándor utcákat érinti, azonban az országos közúton teljes útzárat már nem kell kialakítani.

Forgalom a Gárdonyi Géza utca és a Vécseyvölgy utca kereszteződésében

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A fejlesztés egyébként a Technológiai és Ipari Minisztérium megbízásából, a NIF Zrt. beruházásában hazai forrásból valósul meg. A projekt során a balesetveszélyes csomópont 360 méter hosszon átépült. A gyalogosok biztonságos közlekedése érdekében a csomópont környéken összesen hat helyszínen, a Vécseyvölgy – Gárdonyi Géza – Zoltay István utcák csomópontjában négy, a Vécsey Sándor és a Dézsmaház utca kereszteződésében két gyalogátkelőhelyet alakítottak ki. A beruházás a közműépítéssel kezdődött tavaly ősszel, majd idén márciusban fogtak bele az átépítésre, ami a kivitelezés állapota alapján és a tervek szerint ősszel befejeződhet.