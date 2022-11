Számottevő változások történtek a múlt évben az országon belül a lakáspiac motorját jelentő költözéseket tekintve az ingatlan.com legújabb, hivatalos adatokon alapuló elemzése szerint, amely ismerteti továbbá az úgynevezett vándorlási adatokat is. Többek között azt, hogy tavaly hányan költöztek be a megyébe és hányan távoztak onnan. Az elemzésből kiderül az is, hogy a megye legnagyobb ingatlankínálattal rendelkező városaiban hogyan alakultak novemberben az eladásra váró lakások az átlagos négyzetméterárai.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az országos adatokat értékelve közölte, az állandó vándorlások mérlege alapján a múlt évben a megyék közül Pest megye volt a legnépszerűbb, összesen több mint 62 ezren költöztek oda bármelyik másik megyéből vagy Budapestről.

– Igaz, ezzel párhuzamosan 46 ezer Pest megyei lakos költözött valamelyik másik megyébe vagy a fővárosba. Sokan választották új lakhelyüknek Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron és Fejér megye valamelyik települését, azaz a beköltözéseket tekintve Pest megye után ezek voltak a legnépszerűbb célpontok – részletezte.

Hozzátette, a különböző megyékből indult költözések alapján kiderült az is, melyek voltak 2021 leghűségesebb megyéi. Az állandó lakhelyet váltók közül a legnagyobb – 85 százalékos – arányban Győr-Moson-Sopronban találtak új otthonra a megyén belül az érintettek. A nyugati határmegyét Baranya és Vas megye követi 80 százalék feletti eredménnyel, Csongrád-Csanád megyében pedig a költözők 59 százaléka településen belül váltott lakhelyet. Hasonlóan magas a településen belül költözők aránya Hajdú-Bihar és Békés megyében is, ahol az elköltözők 57 százaléka maradt az adott településen belül.

Forrás: KSH

Az országos áttekintés után az elemzés ismerteti Heves megye adatait is. A megyébe 10 ezer 908-an érkeztek másik megyéből vagy éppen a fővárosból, a legtöbben Pest és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből, valamint Budapestről jöttek, mégpedig összesen 2 ezer 811-en. Ezzel párhuzamosan 10 ezer 610-en költöztek ki a megyéből, körükben Budapest, Pest és Borsod-Abaúj-Zemplén megye volt a legkeresettebb, utóbbiakat összesen 2 ezer 645-en választották. Heves megyén belül pedig több mint 14 ezer 192-en váltottak lakhelyet, 6 ezer 197-en másik településre, majdnem 8 ezren pedig az adott településen belül költöztek el.

Az ingatlan.com elemzése a megyére november közepén jellemző árakat is bemutatja az eladásra váró 3 ezer 119 lakóingatlan adata alapján. A megyeszékhelyen a használt lakóingatlanok – lakások, sor-, iker vagy családi házak – átlagos négyzetméterára 519 ezer forintot tett ki. Egy-egy eladó lakóingatlan átlagára pedig 42,8 millió forint volt.

A legnagyobb lakóingatlan-kínálattal rendelkező települések közül Gyöngyösön 418 ezer, Hatvanban 441 ezer, Heves városában 232 ezer forintot tett ki az átlagos négyzetméterár. Ezeken a településeken az értékesítésre váró ingatlanok átlagos ára 27,1-41,2 millió forint között szóródott.