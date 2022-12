– A képzésen szeretnénk a bor- és gasztroturizmus összefüggéseit, a terület komplexitását megmutatni. Jelenleg az a trend, hogy a magyar emberek hosszú hétvégékre vesznek ki szabadságot, utaznak el. Ebbe a borturizmus jól beleilleszkedik. Nyilvánvaló, hogy az a pár nap, amit a turisták egy-egy borvidéken, borászatnál eltöltenek, nem a reggeltől estig tartó borkóstolásról szól, egyéb tevékenységekre is vágynak. A bor a középpontban áll ugyan, de nem feltétlenül hagyományos borkóstolóban kell már gondolkodni. Ma a borturista azt igényli, hogy kapjon egy tartalmas ajánlati csomagot. Alapvetően legyen benne szállás, mert ha bort iszik, nem ül utána autóba. Legyen étkezés, mert kellemes, ha össze van hangolva az étel és az ital. Ezek harmonizálása egy külön ágazat, sőt művészet, ezt is szeretnénk a képzésben megmutatni. Természetesen kellenek tevékenységek. Megmutatni a borvidéket, túrázni a dűlőkben, az aktív turizmushoz kapcsolódóan kerékpározni, gyalogolni – közölte a tanszék vezetője.

– Minden térségnek megvannak a kulturális attrakciói, azokat is be lehet tenni a kínálatba. A lényeg s a képzés is erről szól, hogy megmutassuk a szolgáltatóknak ennek megszervezését, úgy, hogy érdemes együttműködni más borásszal, vendéglőssel, közlekedési és kulturális szolgáltatókkal, fürdővel. Ennek eredményeként komplex szolgáltatási csomaggal szólíthatják meg a turistákat. A turizmus középpontjában ugyanis egy dolog áll, ez pedig az élmény. A borturizmusban az élménynek a borral kell összefonódnia, de az nem jelenti azt, hogy csak a borról szóljon. Kötődik a borhoz, és kötődik sok más egyéb tevékenységhez. A képzésnek a célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a borok, a borászat világába, másfelől a turisztikai és a vendéglátó tevékenységbe, amiket aztán szeretnénk összekapcsolni. A képzés végén pedig megmutatni, hogyan lehet komplex élményelemeket összeállítani a turistáknak – összegezte dr. Pallás Edit.