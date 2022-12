– Idén is írtunk a Jézuskának, s most is megkaptuk tőle, amit kívántunk. Végre elkészült a relaxációs szoba, amely alkalmas lesz többek közöt zene-, illetve fényterápiára kényelmes ágyakkal, lábtartó zsámolyokkal – részletezte Nagyné Lőrinc Andrea.

Kárpáti István alpolgármester az önkormányzat nevében köszöntötte az otthon lakóit. Arról beszélt, közös felelősségünk az, hogy gondtalanul élvezhessék a gondozottak a megérdemelt ittlétet. Az ünnepi műsorban Domoszlai Sándor magánénekes karácsonyi dalokat és operettrészleteket adott elő, majd finomságokkal vendégelték meg a lakókat.