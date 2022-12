Térségünkben ma 35 fok lesz. Gyöngyösön 1. A többin a kisebb települések osztoznak – kezdte beszámolóját Horváth László országgyűlési képviselő Facebook-oldalán.

Mint írta, a Városom, szeretlek Egyesület meghívására érkezett Gyöngyösre az ország meteorológusa, Németh Lajos, aki a Luca-napi szokások mellett az időjárás-előrejelzés rejtelmeibe is beavatta a Gyöngyösi esték rendezvény közönségét. Az is kiderült, hogy több szállal kötődik a Mátrához, gyermekei például itt tanultak meg síelni, ő maga pedig többször is teljesítette a Kékes Csúcsfutást.