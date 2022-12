A gyöngyösi Varga Gerda a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyöngyösi Tagintézményének fiatal pszichológusaként különböző életkorú gyermekekkel foglalkozik. Emellett tehetséges énekesként bontogatja a szárnyait. Azt vallja, az a közös az éneklésben és a pszichológiában, hogy alapvetően a személyiségével dolgozik: saját magából ad egy darabot a foglalkozásokon épp úgy, mint a színpadon. Az életében a pszichológia és az éneklés szervesen összekapcsolódik.

– Hálás vagyok a sorsnak, hogy pszichológusi hivatásom mellett a zenében megtaláltam azt, ami feltölt, ugyanakkor énekemmel másoknak is segíthetek, adhatok valamit. Bob Marley szerint maga a zene is egyfajta pszichológa. S valóban, gyógyít, megnyugtat, békességet ad. Feloldhatja az aggodalmakat és a fájdalmakat. Elmondhatja azt is, amit a lélek érez, a szavaknál magasabb dimenzióban. A későbbiekben szeretnék nyitni a zeneterápia felé is. Mások segítése egész gyermekkoromat körbeölelte. Nyolc éves lehettem, amikor a szülővárosomban először énekeltem a Mátra Művelődési Központ színpadán. Békepadlás című műsorunk a Béke Nobel-díjasok életét, gondolatait vitte színre Presser Gábor zenéjével, dalaival. Akkor, gyermekként hallottam először Albert Schweitzerről, Teréz anyáról, Martin Luther Kingről. Később bepillantást nyertem a Magyar Máltai Szeretetszolgálat gyöngyösi csoportjának tevékenységébe. Énekeltem, fuvoláztam jótékonysági hangversenyeiken, hajléktalanok karácsonyán, látássérültek ünnepségén. Egy másik alkalommal Egressy Zoltán Angyalkövet című drámáját adtuk elő a gyöngyösi ferences templom Szent Erzsébet-napi hangversenyén, ahol főszereplőként énekeltem – a szegények karácsonyi ajándékára gyűjtöttünk. Gimnáziumi éveimben olyan színjátszó csoport tagja voltam, ami célul tűzte ki a különböző egyéni és társadalmi problémák színpadi megjelenítését – sorolta Varga Gerda.

Az ifjú énekesnő korábban tíz évig fuvolázott, zongorázott és hegedülni is tanult, később a Kodály Zoltán Konzervatórium magánének szakán folytatta a tanulmányait, így talán nem meglepő, hogy leginkább a klasszikus zenei kísérettel tud igazán kiteljesedni.

– Amikor dalt választok, mindig igyekszem először a mondanivalóra figyelni, hiszen csak akkor tudom hitelesen átadni, ha a magaménak érzem. Életünkben sokszor a külsőségek vannak fókuszban, és elveszik a lényeg, a tartalom. A zenén keresztül mégis el tudunk mélyülni, befelé figyelni, kicsit megpihenhetünk a rohanó világban. Sokat köszönhetek Révész Richárd zongoraművésznek, aki két klipem zongorakíséretét is feljátszotta. Első klipem 2021 januárjában jelent meg, Balázs Ferenc A csönd éve című dalának feldolgozása. A világjárvány éveiben a sorok egészen különös értelmet nyertek. 2022-ben a Kérlek ne menj el című francia dal feldolgozását énekeltem fel. Először Kulka Jánostól hallottam magyar nyelven. Pár évvel ezelőtt a megyei tanévnyitó ünnepségen. Egerben volt szerencsém előadni, most pedig klip is készült belőle – összegezte Varga Gerda.

Mint megtudtuk, a rock hangzás sem áll távol tőle. A mai napig meghatározó élményének nevezte, hogy Simon & Garfulkel Sound of silence Disturbed feldolgozásában vokalistaként közreműködött Kerek Dávid mellett. Részese a gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium diákjai által idén színre vitt A gyöngyhajú lány – akinek nem tudtuk a nevét az ezüst esőben című, az Omega együttesről szóló rockoperának. Több videóklipje után idén a Walking in the air című dalból készítetthez már támogatóra is talált.

– Gyöngyös Város Barátainak Köre minden évben megrendezi a nagysikerű operagáláját. Az egyesület elnöksége tavaly úgy döntött, hogy pályázatot ír ki a városban kulturális területen működő civil egyesületek és magánszemélyek részére. Összesen kilenc pályamunka részesült az operagála bevételéből díjazásban, köztük a videóklip pályázatom is. A bírálóbizottságot Csonka Zsuzsa vezette, tagjai voltak Balázs Ernő, a baráti kör tiszteletbeli elnöke, Bolyky József karnagy, a zeneiskola nyugalmazott igazgatója, G. Molnár Krisztina költő és Nagy-Kovácsi Erika egyetemi oktató. A díjátadón dr. Bekecs Andrea elnök kiemelte, meglepetés volt számukra a pályázatom, és remélik, az a videóklip, amit pályázatomban megjelöltem, hozzájárul vidékünk népszerűsítéséhez. Az elkészült klipen a brit gyermekek és felnőttek kedves mesefimjének, a Snowman-nek a dalát, Howard Blake szerzeményét éneklem. A dalt a Nightwish zenekar feldolgozásában is ismerhetik a zenerajongók. Hálás vagyok Márta Istvánnak, a GreenMouse Recording Studio hangmérnökének, aki régóta segíti szakmai életemet. A csodálatos borítókép, az operatőri munka, a művészi felvételek, vágási ötletek és az utómunka Berzsényi Gergelyt (Credo Media) dicséri, a vágási tanácsokat pedig Soós Henriettának köszönöm. A klipjeimet egyébként édesanyám, Pitlik Emese álmodta és rendezte, a vágás döntő része is az övé. A Walking in the air forgatásának egyik helyszíne a gyöngyössolymosi Csák-kő volt, az angliai forgatás helyszínét, az Északi-tengeri mesebeli Kingsgate-kastélyt bátyám mutatta meg először – ismertette Varga Gerda.

Az énekesnő arról is beszélt, hogy ez az év nagyon tartalmas volt, sok helyen kapott lehetőséget a fellépésre.

– Életünk nagy eseményein, esküvőkön, temetéseken, templomi ünnepeken egyaránt énekelek. Az elmúlt néhány hónapban, illetve az adventi várakozásban többek között felléptem Szűcsiben az Idősek napján és az Értéktár Fesztiválon, Jászdózsán a Szent Mihály-éji tűzgyújtáson. Markazon az Advent Nyitogató rendezvényen adtam harminc perces koncertet, gyermekkorom színhelyén, Gyöngyössolymoson pedig aranyvasárnap léptem fel. Az Omega-rockoperánk turnéjának öt előadását kell még megemlítenem Gyöngyösön, Gyöngyössolymoson és Mátraszentimrén. Mindannyiszor rácsodálkozom a népművelők áldozatos munkájára, akik a hagyományok ápolásával a nehéz időkben is erősítik a közösségeiket. A Magyar Vöröskereszt gyöngyösi rendezvényén a Mátra Művelődési Központban a véradók köszöntésére kértek fel – részletezte Varga Gerda.

Az ifjú pszichológus énekesnői tehetségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az egri Szepesi György bárzenész találkozón megrendezett Trilla – az élő zene versenyen Fonetika-díjat nyert, a Dömsödön évente megrendezett Kék-Duna Euromusic Nemzetközi Énekverseny különdíjat pedig már többször is átvehette.

– Másfél éve a Magyar Hajnal Énekstúdió növendéke vagyok, a stúdióvizsgára nagy izgalommal készülök. Fontos számomra, hogy a klasszikus zenei tanulmányaim mellett könnyűzenét is tanuljak, ezért választottam Magyarország egyik legnagyobb és legelismertebb könnyűzenei stúdióját. Most fejeződtek be az Omega-filmünk zenei stúdiómunkái, a Gyöngyhajú lányt és a Gammapolis-t énekeltem fel. Bízom benne, hogy 2023-ban is sok fellépésem lesz – foglalta össze Varga Gerda.