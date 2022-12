Újabb periódus zárul életünkben. Ez idő alatt rengeteg minden zajlott nemcsak az emberek, hanem a pétervásárai önkormányzat életében is. Eged István polgármestert összegzésre kértük.

Azt mondja, az év elején mindenki abban reménykedett, hogy a Covid utáni első évben, két válságos esztendő után végre nyugodtabban telhetnek a napjaink. Ám a város, az önkormányzat és az egész ország új kihívásokkal találta szemben magát. – Mégis azt tudom mondani, hogy a város és intézményei idén is megfelelően, tudásuk legjavát nyújtva, hatékony munkát végeztek. Voltak fejlesztéseink, építkezéseink, rendezvényeink. Pénzügyileg stabil alapon áll az önkormányzat. Megfelelően felkészültünk a válsághelyzetre is, csomagokkal, tűzifával, segélyekkel segítjük a lakosságot és a rászorulókat. Az állam megfelelően biztosította a helység működéséhez szükséges forrásokat. A vállalkozások, cégek, magánszemélyek tisztességesen befizették az adókat, mindezeknek köszönhetően el tudtuk látni a település kötelező feladatait, sőt néhány rendezvényre is sikerült forrást találni – fogalmaz Eged István.

A fejlesztéseket Pétervásárán a nehézségek ellenére sikerült megvalósítani. A pályázati lehetőségeket kiaknázva több projekt is sikerrel végződött. A Magyar Falu Program ebben meghatározó szerepet játszott. Ilyen volt az óvoda épületének felújítása, melyre az önkormányzat ötvenmillió forintot nyert. Megújultak a város járdái, három útszakasz új aszfaltburkolatot kapott, egy új játszóteret tudtak építeni húsz millió forint értékben. A Vidékfejlesztési Programnak köszönhetően két külterületi utat is sikerül rendbe tenni. A befejezésük tavasszal várható.

Évek óta készülnek a kiviteli tervek a 23-as főút felújítására. Végre két szakaszon is megkezdődtek a munkák: Bátonyterenyénél és a Bükkben. Azt is megemlíti a városvezető, hogy Szentdomonkostól forgalomelterelés lépett életbe, amely két évig marad fenn.

Új és jó hír, hogy a napokban kérték az önkormányzati hozzájáruló nyilatkozatot a Pétervásáráról a terpesi elágazó irányába kialakítandó záportározó létesítési engedélyéhez, amit a város megadott. Tervezik továbbá a város déli részén a focipályától Bükkszék irányába ipari park létrehozását. Összességében azok a fejlesztések, melyeket évek óta terveznek és támogatnak, lassan látható formát öltenek. Eged István szerint mindezek előnyére válnak a városnak és az egész észak-hevesi térségnek, hiszen sok lehetőség megnyílik az itt élők előtt.

Hosszú kihagyás után idén végre több nagy rendezvényt is meg tudtak valósítani.

– Az emberek két év elzártság után vágytak arra, hogy igazi közösségi programokon vehessenek részt a városban – magyarázza a polgármester. – Érdekes volt megfigyelni, hogy mindenki nagy lelkesedéssel vetette bele magát az eseményekbe, a szervezők, a résztvevők, a testvértelepülések és a fellépők is óriási izgalommal készültek az együttlétre. Nagy öröm volt az is, hogy rendkívül pozitívak voltak a visszajelzések. Jó volt ezt látni és átélni. Igazán emlékezetes pillanatok voltak azok, mikor az Irigy Hónaljmirigy együttes tagjai nagykoncertjük végén egy szelfit készítettek a közönséggel, vagy a 4S Street zenekar fellépésüket követően a városban maradt bulizni a közönséggel. Megemlíti azt is, hogy augusztus 20-án egyedül a városban volt tűzijáték, így a környéken élők is szép számmal csatlakoztak a programhoz.

Úgy érzékeli, hogy az utóbbi években nagyon felértékelődtek a közelebbi emberi kapcsolatok. A Covid, a szomszédunkban zajló háború átalakították a hétköznapokat. Az emberek kevesebbet járnak közösségbe, sokkal többet tartózkodnak otthon, a szűk családdal és a barátokkal, illetve sokkal érzékenyebb lett mindenki. – Mostanában sok a hirtelen reakció, könnyebben megijednek az emberek. Nem szabad megfontolatlanul negatív frázisokat hajtogatni, aztán azt megosztani az interneten, mert utána azokat visszavonni már nem lehet. A kis dolgoknak próbáljunk meg ugyanúgy örülni, mint a nagyobbaknak, és figyeljünk egymásra! Ez most a legfontosabb! Ha csak egy jó szóra van szükség, a városháza ajtaja minden lakos előtt nyitva áll – zárja gondolatait Eged István.