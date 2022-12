Még 2018-ban ígérték meg Eger városának, hogy a Modern Városok Programjában egy intermodális csomópont is épülhet a vasúti pályaudvar szomszédságában. Akkoriban ennek kialakításának költségeit hétmilliárd forintra becsülték. A beruházást a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-re (NIF Zrt.) bízták. A buszpályaudvar elköltöztetéséről azóta többször is írtunk, most, a NIF megszűnése előtt rákérdeztünk, hogy áll a projekt.