Az ipartörténetről író Bélapátfalvai KulTurDia Nkft. honlapján arról is írtak, ez kezdetben generátor gáz, majd olaj (pakura) végül földgáztüzeléssel üzemelt, s 1998-ban történt leállításáig összesen 2,5 millió tonna égetett meszet adott a hazai építőiparnak és egyéb technológiáknak. A régi cementgyárat már korábban lerombolták, a többször modernizált mészüzemet 1999-ben tették a földdel egyenlővé, amelyet a helyiek is megörökítettek. Nemsokára az 1979-ben épült új cementgyár is ugyanerre a sorsra jutott 2004-ben. Az új cementgyár egyes épületei még ma is állnak, a terület az ipari parknak ad otthont. A régi cementgyár környékén manapság az egészségház és az önkéntes tűzoltók laktanyája található.

Az 1955-ben készült filmhíradóban arról beszélnek, hogy az elavult szilvásváradi helyett az ötéves terv korszerű üzemmel ajándékozta meg a vidéket. Bélapátfalván épült fel Közép-Európa legmodernebb mészgyára, amely havonta ötszáz tonna meszet termelt. A híradóban feltűnik a Bél-kőn nyitott bánya is, ahol már 1910-ben folyt kőbányászat.