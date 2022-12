Az idén is így történt: a tagok a Nagy Endre Rendezvényteremben gyűltek össze, hogy kellemes órákat töltsenek együtt, s átadják egymásnak jókívánságaikat.

A több mint háromszáz megjelentet Horváth Richárd polgármester üdvözlő szavai fogadták – a városvezető az önkormányzat nevében ajándékkal is kedveskedett mindenkinek –, majd színvonalas produkciók szórakoztatták a szépkorúakat. Fellépett az Aradi-Varga humorista duó, valamint a több mint tíz évvel ezelőtti tehetségkutató énekes sztárja, László Attila is. Ő ma is népszerű a környéken, hiszen Hatvan erdélyi testvérvárosából, Kézdivásárhelyről származik, s rövid ideig a Bajza-gimnázium tanulója is volt.