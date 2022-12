Minczér Gábor alpolgármester kiemelte, a mai napig nem ismerjük az egri sortűzben elhunytak pontos számát.

– Ugyanakkor nem is a számok fontosak, hanem az a cselekedet, amely mellett soha nem mehetünk el szótlanul. Az a tett, amely Eger történelmének talán egyik legsötétebb eseménye volt, amikor is a békésen felvonulók, a szabadságukért tüntető emberek közé lőttek, s vették el sokuk életét aljasul és értelmetlenül. A magyarság szabadságvágyáról szóltak 1965-os események, s bár sajnálatos módon belső árulók és külső elnyomás segítségével a forradalmat, szabadságharcot vérbe fojtották, azonban a nép szabadságvágya továbbra is megmaradt, s az 1989-es rendszerváltozás után ez a szabadságvágy végre kiteljesedhetett – mondta beszédében az alpolgármester.