Akár influenza, akár covid, netán mindkettő esetén a következőket kell tenni: lázmérés, oxigénszint mérés, cukorbetegeknél vércukormérés és vérnyomásmérés az elengedhetetlen - kezdi Facebook posztjában a gyöngyösi háziorvos.

Mint írja, ha fáj a torkunk, nyugodtan vegyünk be fájdalomcsillapító gyógyszert, az ízületi fájdalomra ható tasakos készítmények kortyonként is fogyaszthatóak, így helyileg sokat hatnak. Ezek egyébként gyulladáscsökkentőek is. Ugyanezen csoport tagjai a "pirinek", azoknak a lázcsillapítóhatásuk erősebb. Aki érzékeny rájuk azoknak paracetamol származékok javasoltak. Harminckilenc fok felett viszont plusz gyógyszerbevitel, hűtőfürdő a bevált gyógymód, hidegvizes borogatást pedig nagy felületen kell végezni. A hőemelkedés, láz pulzusszám-emelkedéssel jár, ne ijedjünk meg tőle!

Gyógynövények közül Dr. Mangó Gabriella a kurkumát említi, mert annak gyulladáscsökkentő hatása is van, illetve kamillát, borsmentát és gyömbért igyunk teaként. A méz, propolisz immunerősítő is!

Az oxigénszint azért fontos, mert sokan nem érzik meg, ha alacsony. A 90 körüli értéknél hívjunk mentőt!

Kiemeli, a covid, az influenza durvul, jó lenne a maszkot tömegben komolyan venni!

Köhögésre jók a mellkaskenőcsök, köptetők és a köhögéscsillapítók, de párnára, pizsamára cseppentett az illóolajok - teafa, szegfűszeg, eukaliptusz, citromolaj, ánizsolaj - is hatásosak tudnak lenni. Ha krupposan köhög a gyermek, vagyis kínzó és száraz a köhögés, akkor hidegpára a megoldás! Segíthet az is, ha felöltöztetve kocsiba ültetjük őket és lehúzzuk az ablakot. Az asztmásoknál ugyanez segíthet, de ők a fújókájukat használják! Ha valakinek az oxigénszintje csökken vagy ha nagyon köhög, az inhalatív szteroidok, a budezonid hatóanyagú gyógyszerek sokat segíthetnek a kórház elkerülésében vagy abban, hogy a betegség kimenetele jobb legyen. A gőzölés, salvusvizes inhalálás száraz kínzó köhögésnél segíthet.

Dr. Mangó Gabriella felhívja a figyelmet, hogy a vércukorértékek, a vérnyomás felborulhat, többször is ellenőrizzük, és ha kell, korrigáljuk!

Továbbá tanácsolja, hogy a felső légúti betegek maradjanak ágyban. Ha baj van, kérjenek orvosi segítséget! A hátfájdalmak nagy részét nem tüdőgyulladás okozza! Izomfájdalmak ezek, amelyek meleg fürdővízre, izomlazító krémre javulnak.

Ha nem is eszünk csak keveset - senki nem vágyik sülthurka lakomára lázasan - pár gyümölcs, facsart narancs-, citromlé, méz, sokat segíthet.

Reggel szerves szelén menjen, láz esetén a szerves cinkből 15-25 mg, este duplázhatjuk. C-vitamin pár napig emelt dózisban is jó 3000-6000 mg-ban.

A D vitamin alapszere az immunerősítésnek, 3000-4000 Ne/nap. Ez utóbbiak folyamatosan szedhetők, a bélflórajavítóval együtt, amely a jó immunrendszerünk alapindítója. Három-négy nap láz után, vagy ha a váladékok sárga-zöld színben pompáznak belőlünk, akkor beszélni kell az orvosunkkal, mert valószínűleg antibiotikumra lesz szükség. Ez utána mindig helyre kell állítani a bélflórát, hüvelyflórát!

Ha tehetjük, mindennap legyünk egy kicsit a szabad levegőn - zárta tanácsait a gyöngyösi háziorvos.