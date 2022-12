Hazánkban az egyik legtradicionálisabb karácsonyi ételnek a hal számít. Annak ellenére, hogy egészséges fogásként említik, nem túl sokat fogyasztunk belőle – évenként számolva átlagosan hat - hat és fél kilogrammot fejenként – , de az év végéhez közeledve a legtöbb magyar család asztalára felkerül.

Kíváncsiak voltunk, megyénkben milyen áron tudjuk beszerezni az ünnepek előtt, s olvasóinkat is megkérdeztük, milyen formában szeretik elkészíteni. Sokan arra esküsznek, hogy a frissen vásárolt halhúsból lehet a legfinomabb ételeket elkészíteni, a fagyasztott verzió kevésbé ízletes. Legyen szó halászléről, rántott vagy paprikás lisztben megsütött halról, mind-mind remek választás karácsonyra. Lássuk, mennyiért szerezhetjük be az alapanyagokat.

Az élő ponty kilónkénti ára megyeszékhelyünk piacán 2350 forint, Besenyőtelken 1990-ért juthatunk hozzá, míg Poroszlón 1790-ért árulják.

Sokan irtóznak a gondolattól, hogy egy pikkelyes ficánkoljon a fürdőkádjukban, és nekik kelljen végezniük vele. Szerencsére az ő számukra is bőven akad lehetőség a fagyasztotton kívül is.

Forrás: MTI

Pontyszeletet Egerben 4100 forintért, Besenyőtelken 3990-ért, Poroszlón 4200-ért vehetünk, míg a filé változata 4500 és 4800 között mozog.

A halászlé remek kiegészítője lehet a törpeharcsa, aminek átlagosan 2500 a kilónkénti ára. Kárászt pedig már 1300-ért is beszerezhetünk például Poroszlón, keszeget pedig Besenyőtelken 2190 forintért tehetünk a bevásárlókosarunkba, s Poroszlón pedig ugyanez 1690 forint.

Megkérdeztük olvasóinkat, ők milyen formában teszik az ünnepi asztalra a pikkelyüktől megtisztított állatokat.

A tiszanánai Szabóné Kovács Tímea arról számolt be portálunknak, hogy bár eddig náluk nem szerepelt az ünnepi menüsorban a hal, idén látott egy hirdetést, amiben akciós hekk volt, s kedvet kapott hozzá, úgy döntött, vesz belőle. Kezdetnek a fagyasztott verziót készíti el, paprikás lisztben kisütve, s ha ízlik a családnak, jövőre frissen is kipróbálnak valamilyen receptet. Azt viszont már most tudja, élő halat sosem venne, mert sem megölni nem szeretné, sem a halpucolással nem töltené az idejét.

Feldebrői olvasónk, Pekk Zsuzsanna évről-évre készít halvacsorát szenteste. Évközben ritkán kerül az asztalukra uszonyos állat, de karácsonykor nagyon szeretik.

– Minden évben főzök az ünnepekre halászlevet, általában pontyból és néhány kisebb keszeget vagy kárászt is teszek mellé. Emellett nagyon szeretjük a rántott halat is, ami mellé majonézes burgonyát szoktunk fogyasztunk – tette hozzá.

Egri követőnk, Kiss Ágnes is arról számolt be a Heol-nak, hogy csak karácsonykor vesz friss halat, amiből levest készít. Az év többi részében nem jellemző náluk ez az étel, bár néha vesz konzerv formában tonhalat.

Végezetül pedig egy érdekesség: nem csak fogyaszthatjuk a halakat, hanem megválaszthatjuk a 2023. év legkedveltebbjét is. Versenyben van jelenleg a címért a lápi póc, a sügér és a selymes durbincs. Aki szeretne szavazni, az december 31-ig megteheti a Magyar Haltani Társaság honlapján.