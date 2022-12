A település polgármestere, Jakab Ernő egyebek között beszámolt arról, hogy 2021 augusztusában kiváltak a verpeléti óvodatársulásból, és megalakult a Feldebrői Asztalos János Óvoda egy húszfős csoporttal és háromtagú személyzettel.

– Az elmúlt egy év minket igazolt. Ma már két csoporttal, 42 gyermekkel és hattagú személyzettel működik az óvoda. Anyagilag is megérte, mivel eddig az állami normatívát Verpelét kapta. Számításuk szerint ez nem fedezte az óvoda működési költségeit, ezért már közel ötmillió forintot kellett a társulásnak fizetnünk úgy, hogy a rezsiköltségeket az önkormányzatunk saját költségvetéséből állta – fogalmazott a faluvezető.

Szavai szerint most nem kell fizetniük a társulási hozzájárulást, a rezsiköltségeik fedezésére állami normatívában 5,5 millió forintot kapnak, s a gyermekétkeztetés része is átkerült hozzájuk, így azt a normatívát is az önkormányzat kapja, ami szintén öt és fél millió. Ha összegzik, akkor 16 millió forintot spóroltak meg a társulásból való kiválással.

– Időközben – TOP pályázat keretében – elkészült az óvodánk, a Magyar Falu Programnak köszönhetően pedig az óvodai játszóudvar is megújult. Az önkormányzat saját erőből a csoportszobákat klímával szerelte fel. Elmondhatjuk, hogy Feldebrőn egy korszerű óvodában végre egy színvonalas oktatás folyik – tette hozzá.

A polgármester szólt arról a szintén TOP-os pályázatról, aminek köszönhetően egy új egészségházat vehettek birtokba idén augusztusban. A teljesen berendezett, műszerekkel felszerelt épületben helyet kapott az orvosi rendelő, védőnői szolgálat és egy gyógyszertár is. Mindehhez az önkormányzat saját költségén egy modern automata defibrillátorkészüléket szerzet be. A régi orvosuk nyugdíjba vonult, így az önkormányzat vette át a működtetést. Jelenleg egy asszisztenst és egy helyettesítő orvost alkalmaznak. – TOP-os pályázat keretében no­vemberben megtörtént a hétfős minibölcsődénk átadása. A létesítmény hét gyermek befogadására alkalmas, és nyitáskor teljes létszámmal indultunk. Itt háromfős személyzetet alkalmazunk – mondta Jakab Ernő.

A civilek érdekében is pályáztak A település polgármesterének tájékoztatása szerint civil szervezeteik nevében is sikeres pályázataik voltak. Polgárőrségük működési támogatása mellett a hat kamerából álló térfigyelő rendszerüket 12 kamerás rendszerre bővítették. – Sikeresen pályáztunk egy új terepjáró-típusú szolgálati gépkocsira az Együtt Feldebrőért Egyesület nevében nyertünk pályázatot az idén megrendezett Hárs Fesztiválra, valamint egy falubuszra. Az idén januártól egy új megállapodást kötöttünk a közös hivatal működésével kapcsolatosan, melynek keretében minden szolgáltatást – anyakönyv, adó, könyvelés – visszahelyeztünk Feldebrőre. Ennek az eredménye a hatékonyabb munkavégzés, valamint több millió forint megtakarítás – hangsúlyozta Jakab Ernő.



A polgármester szólt arról, hogy a Magyar Falu Program keretében megújult a Bocskai út, valamint nemsokára megkezdődik az önkormányzati épület felújítása. Ugyanennek a programnak köszönhetően egy művelődésszervező egyéves bérét tudják biztosítani, valamint rendezvényeikre új eszközöket tudtak beszerezni.

– Idén nagyon nagy hangsúlyt helyeztünk a spórolásra a megemelkedett energiaárak miatt. Az önkormányzat épületében felújítottuk a melegítőkonyhát, valamint két helyiségből álló ebédlőt alakítottunk ki, ahová a régi kisiskola épületéből átköltöztettük az iskolás gyermekek étkeztetését. Szintén az önkormányzat épületében kapott helyett a könyvtárunk, valamint a faluházat is bezártuk, és a funkcióját az önkormányzat díszterme vette át – sorolta a polgármester.

A tájékoztatóból kiderült: az önkormányzat épületének fűtési rendszerét az idén teljesen átalakították, és egy nagy teljesítményű bála- és rönkégető kazánt szereztek be. Az önkormányzati fás területek takarításának köszönhetően az épület fűtési költsége közel a nullával lesz egyenlő. Mivel az új gázárakat még nem tudják, így csak a régi árakon tudják kiszámolni a spórolást, ami így is ötmillió forint.

A közmeghallgatáson résztvevők egyike azt kérdezte, hogy mikorra várható a Verpelét határában megépült kőátrakó átadása, valamint szóba került az elmúlt időszakban a vízhálózatban feltorlódott klór miatti vízminőségromlás, amit azóta már kijavítottak. Kérdésként hangzott el, hogy miért épp mostanában küldték ki a több százezres talajterhelési díjtartozások miatti fel­szólításokat.

A válaszból kiderült, hogy a közös működés miatt a verpeléti közös önkormányzati hivatal feladata lett volna a talajterhelési díjak bevallásával kapcsolatos kintlévőségek behajtása. Ezt valamilyen oknál fogva nem tették, s a lakosságnak az eltelt évek alatt összességében több millió forint tartozása keletkezett. Januártól a helyi adók ügyintézése is visszakerült településre, és így meg tudták kezdeni az el nem évült tartozások behajtását.