Az év elején, 2022-ben el kellett végezni az arra az évre tervezett nagyobb beruházásokat az alapanyagárak egekbe szökése miatt. Két utca újulhatott meg a Magyar Falu Program jóvoltából, a Dózsa György utca és a Pincesor kapott tartós burkolatot.

– Az energiaárak megugrása miatt is számos területen változtatnunk kellett azokon a kedvező állapotokon, amiket már hatalmas fejlesztések révén elértünk – részletezte Szavas László. – Korábban pályázatok segítségével napkollektorral láttuk el a tanuszodánkat. Ha télen süt a nap, rádolgozik a fűtésre is. Intézményeinkben kondenzációs gázkazánra cseréltük a régi fűtőberendezést, ami eddig csökkentette a költségeket és a környezeti terhelést. Így már nem voltunk gáznagyfogyasztók, s évente egymillió forint rendelkezésre állási díjat spóroltunk meg. A megtakarítást az út- és járdaépítés mellett parkosításra fordíthattuk. Az iskolát tizennégy, a templomot öt kilowattnyi napelem szolgálja, a művelődési házon 28 kilowattos naperőművet telepítettünk. Az energiaárak elszállása miatt most a tanuszodát leállítottuk a téli időszakra. Intézményeinket a kinti hőmérséklettől függően klímaberendezéseinkkel fűtöttük két és fél hónapig. A nagy légterű épületeinkben a fűtés csak fagymentesítésre szolgál. A Szivárvány óvodánkat venyigebálákkal fűtjük. Látva az energiahordozók drágulását, illetve hiányát, úgy döntöttünk, hogy a venyigebálás tüzelési rendszerünket kiterjesztjük a sportcsarnokra, az egészségházra, és az önkormányzati hivatalra is. A kazánok, és ahol szükséges, a konténerek is elkészültek, a helyükre kerültek. Azon dolgozunk, hogy 2023 év elején már ezekkel a berendezésekkel olcsó, hosszú távon fenntartható energiával fűthessük épületeinket – fogalmazott Szarvas László.

Mint mondta, ez jól járható út, hiszen Visonta szőlőterületén ­évente hatalmas mennyiségű ­venyige halmozódik fel. Az önkormányzat összegyűjteti a lemetszett szőlővesszőket a gazdáktól, azokat bálázza. A szigetelt intézményeket jól melegíti ez a tüzelőanyag. Ez majdnem teljesen ingyenes megoldás, a venyige újratermelődő energiaforrás. Persze, ahogy minden égetés, ez is jár füsttel, de leginkább csak a begyújtáskor, amíg a tüzelőrendszer fel nem melegszik. ­Utána már környezetbarát módszer. A minimális légszennyezés porleválasztó rendszerrel akadályozható meg.

Az illegális hulladéklerakók felszámolására Visonta is részese a Mátrai Erőmű régiója összefogásának.

– A TeSzedd! akcióban példaértékű volt Vécstől Karácsondig a települések együttműködése a jó ügy érdekében. Községünkben több mint kétszáz szorgos óvodás, diák, pedagógus, vadász, polgárőr és civil gyűjtötte a hulladékot – magyarázta Szarvas László. – E megmozdulásnak köszönhetően a környezetünk megszabadult 162 zsák szeméttől, ami tizenöt köbméter hulladékot jelent. A térségi összefogást jól szimbolizálja, hogy a hulladékgyűjtési akciót Visonta és Abasár határában kézfogással zártam Kazsu Attila abasári polgármesterrel. Községünkben olyan hulladéklerakó rendszert építettünk ki, ahol külön gyűjtjük a gumit, az elektronikai hulladékot, a háztartási olajat, az építési törmeléket. Nagy sikere van a megoldásnak. A zöldhulladékot kamerával, sorompóval védett telepen is gyűjtjük. Évente egy-két alkalommal ledaráljuk, majd biomasszaként hasznosítjuk. Digitális fronton is sikerült jelentős előrelepéseket tennünk. Megújult a weboldalunk, és a Klikkenter csapatának köszönhetően mi magunk szerkeszthetjük a honlapunk tartalmát. Így az aktuális információk gyorsabban válnak elérhetővé. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége segítségével az OKOS Önkormányzat mobilos applikációt is bevezetjük. Ezzel is egy lépéssel közelebb kerülhetünk településünk lakóihoz. Az Alkotmány utcával párhuzamos távvezeték oszlopsort megvásároltuk az MVM Energia Mátra Zrt.-től. Szeretnénk az Alkotmány utcán keresztül húzódó középfeszültségű hálózatot áthelyezni erre. Ez megnyugtató lenne az ott élő családok számára. Az áthelyezésre irányuló kérelmet elküldtük a vezetékhálózat üzemeltetője részére. Az MVM Energia Mátra Zrt. segítségével sikerült egy mezőgazdasági utat is helyreállítani. Ezzel az ott lévő ültetvények tulajdonosai könnyebben és biztonságosabban érhetik el földjeiket. Közösségi programokban sem volt hiány idén a településen, hogy csak a majálist, a falugasztro fesztivált, a kilométergyűjtő versenyt említsem a sok program közül.

A polgármester megemlítette, hogy az idei esztendő az egészségügy éve volt Visontán.

– Az évet úgy kezdtük, hogy nem volt fogorvosunk. A folytatásban a háziorvosunk mondta fel a praxist. A fogorvosi praxisban a folyamatos keresés sem vezetett eredményre, már azt hittük, nem találunk senkit. A csillagok felragyogtak, mikor megismerkedtünk dr. Erdeiné dr. Ganofszky Kornélia doktornővel, aki elvállata a fogorvosi ellátást. A háziorvosi praxist egészen a Reinelt Kft.-vel történt szerződés megszűnéséig két orvos, dr. Tatár László és dr. Lénárt András helyettesítésben látta el. Nagyon köszönöm a munkájukat, hálával tartozunk nekik, erőn felül ellátták a település lakóit. Szeptembertől két fiatal orvos, dr. Franczia Tamás és dr. Borbély Gergely tartós helyettesítésben látja el falunk gyógyulni vágyó lakosait – közölte a község vezetője.

A helység új környezetkímélő fejlesztése az idén átadott kétállásos autómosó. A polgármester szerint otthon mosni az autót elég káros, a por mellett szennyezőanyagok, olaj, gumipor kerülhetnek az elfolyó vízzel a kertekbe, az élelmiszerláncba. Az új autómosó a modern szűrőberendezésével megtisztítja a felhasznált vizet, amely a gyűjtőárokból elpárologhat, azaz a szennyvízhálózatot sem terheli. Nem véletlen, hogy a visontaiakat az erőmű és a bánya tőszomszédsága a környezetbarát fejlesztésekre sarkallja. A bányából és az erőműből szálló por, korom és pernye régebben évtizedeken át belepte a települést. Annak idején vödörszámra söpörték le a szennyező anyagokat a teraszaikról, járdáikról. Az utóbbi években tett környezetkímélő fejlesztéseiért Visonta önkormányzatát idén a Heves Megyei Klímabarát-díjjal tüntette ki a megyei közgyűlés.

– Szerintem az elismeréshez az segített bennünket, hogy mi igazán megtanultuk értékelni a környezetvédelmet. Aki tiszta környezetben lakik, vagy ott nőtt fel, az talán nem ennyire fogékony erre. Az utóbbi időben az erőműben elvégzett beruházásoknak köszönhetően tisztább lett nálunk a levegő, s ez további lépésekre ösztönöz bennünket. A jövőben meghatározó változásokat hoz a klímapolitika dekarbonizációs programja. Térségünk ipara átalakul. A szén-dioxid-kibocsátás csökkentését célzó program más munkatevékenységeket követel az erőműben is. A fiatalok rugalmasak, de nagy feladat lesz az idősebb munkavállalók élethelyzetének rendezése. Távlati tervünk a rekultivált bánya tavának szabadidőközponttá alakítása a tulajdonos horgászegyesülettel karöltve, és a mamut lelőhelyhez kötődve egy őslény-látogatóközpont kialakítása. A látványterveink megvannak, még az anyagiak hiányzanak, de az önkormányzati munka türelemjáték. E sikeres év zárásaként kívánok településünk aprajának és nagyjának és minden támogatónknak áldott, szeretetben gazdag karácsonyt. A következő év kihívásaihoz pedig erőt, egészséget és kitartó munkát, hogy az ideihez hasonlóképpen sikerre vigyük terveinket jövőre is – összegzett a polgármester.