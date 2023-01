A 2021-2022-es szezon rekord hosszúságú volt, 107 nap alatt több tízezren fordultak meg a pályákon és a síiskolában, mondta bevezetőül Erbeszkorn Tamás, a sípark szóvivője.

– Nehéz nyár következett ezután, mert már látható volt, hogy az ősz és a tél milyen gazdasági nehézségeket hoz. Ilyen körülmények között nehéz befektetésekben és fejlesztésekben gondolkodni, mégis korszerűsítéseket hajtottunk végre a december közepi nyitásig. Számunkra mindig a legfontosabb, hogy a sportolóknak hóbiztos pályákat biztosítsunk, és elkerüljük a pályák bezárását az átmeneti felmelegedéseknél. Mindez csak megfelelő hóvastagság mellett garantálható – fogalmazott Erbeszkorn Tamás.

Húszezer euróért cserélték ki a panorámalift egy elemét Erbeszkorn Tamás arról is tájékoztatott, hogy az ide érkezők gyorsabb kiszolgálása érdekében a sípark pénztárában érintőképernyős kasszarendszert vezettek be. Emellett egy új beléptető kaput is vásároltak, hogy a síterület a látogatók számára kényelmesebben és gyorsabban megközelíthető legyen. Az öt évvel ezelőtt épült panorámaliften az úgynevezett gyorsító szőnyeg tavaly az élettartama végére ért, nagy mértékben elhasználódott. A helyettesítésére ide új szalagot vásároltak és építettek be, ennek az értéke mintegy húszezer euró. Az eltelt szezonok során ugyancsak elhasználódott a könnyűszerkezetes síkölcsönző padlózata, amelyet így teljes egészében ki kellett cserélni, tette hozzá a szóvivő.

A szóvivő azzal folytatta, hogy a fejlesztés középpontjában a hókészítés állt.

– A korábbi rekonstrukciók során a földbe épített vízvezetékrendszert több szakaszban felújítottuk, most a többi részen is kicseréltük a csöveket, mintegy 700 méter hosszban. A terület vízellátása immár mindenhol korszerű vezetékeken történik. A vízvezeték mellé az elmúlt két évben optikai kábeleket is fektettünk, hogy az új digitális hópótló gépeket könnyebb legyen kezelni. Az új Supersnow hóágyúk jelentősen csendesebbek a társaiknál. Emellett a nagy hógyártó kapacitás és a távoli vezérlés is óriási előnyük, mert a hideg érkeztével, egy telefonos applikációval azonnal beüzemelhetők ezek az automata gépek. Míg korábban a síterület alsó- és középső szakaszain húztuk ki a vezérléshez szükséges optikai kábeleket, most a hegytetőn is létrejött a szélessávú hálózat. A kollégák így a terület egyre nagyobb részén tudnak gyorsan reagálni az időjárás változásának megfelelően. Az ősszel sokáig a sípark parkolójában is látható volt az a két új hóágyú, amely szintén digitális egységgel rendelkezik. Ezek az új gépek már azóta a hegytetőn szolgálnak. A korszerűsítéssel nem titkolt szándékunk, hogy a jövőben további régi gépeket cseréljünk le a gyártó csúcstechnikával rendelkező, energiahatékonyabb gépeire. A dráguló energiapiacon szintén nagy előnyt jelentenek az elmúlt években beszerzett hópótló gépek, ezekkel már kilowattokban mérhető energiamennyiséget takarítunk meg – részletezte Erbeszkorn Tamás.