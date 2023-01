Ahogy arról a mindmegette.hu beszámolt, egyre többet hallani arról, hogy bizonyos vényköteles gyógyszerek, amelyeket a vércukorszint beállítására írnak fel, nehezen beszerezhetők, mivel olyanok is használják ezeket, akiknek az egészségi állapotuk nem indokolná, csupán egyszerűen és gyorsan fogynának pár kilót.

– Egyre többen használják azokat a vényköteles gyógyszereket, amelyektől szinte leolvadnak a felesleges kilók az emberről. Azonban az új csodaszerek a népszerűségük miatt a patikákban hiánycikkek lettek, és így azoknak a betegeknek, akiknek igazán szükségük lenne rá, mert kettes típusú diabéteszben szenvednek, vagy mert jelentősen nagyobb a testtömegindexük az egészségesnél, nehezen tudnak hozzájuk jutni – írta a Mindmegette portál.

Kíváncsiak voltunk szakember véleményére, hogy valóban az új diétaőrület okozhatja-e a hiányt, és kik juthatnak hozzá a gyógyszerhez, ezért megkérdeztük dr. Mangó Gabriella gyöngyösi háziorvost.

– A kettes típusú cukorbetegeknek van egy újabb lehetőségük a mostani modernebb terápiában használt gyógyszerekkel, amiket egyébként elsősorban túlsúlyos cukorbetegeknek írnak fel, és diabetológus javasolhatja kedvezményes áron abban az esetben, ha már megjelent a páciensnél a diabétesz – ismertette a háziorvos.

Ezektől a készítményektől alacsonyabb lesz az inzulin- és a vércukorszint.

A cukorbetegséghez tartozik például az inzulin rezisztencia (IR) is, ami a covid után most nagyon sok embernél jelentkezik. Ennek tünetei egyebek között a felborult menstruációs ciklus, remegés, hőhullámok, izzadás vagy akár látászavar, száj - és kézzsibbadás is. Valószínűleg ennek hátterében az állhat, hogy a bélflóra a covid miatt megsérül, majd kialakul az IR.

– Nem tudom, hogy amiatt lett-e hiánycikk a kettes típusú diatéteszeseknek való gyógyszerekből, mert az utóbbi időben megemelkedett az IR-esek száma a covid miatt, vagy azért, mert akár túlsúlyos emberek hiába küzdenek a diétákkal, mégsem tudnak fogyni, és a súlycsökkenés reményében használják ezeket a készítményeket – osztotta meg portálunkkal dr. Mangó Gabriella.

Mint mondta, a korrekt diagnózishoz laborvizsgálatok szükségesek, amelyek sajnos fizetősek, így elképzelhető, hogy a nem diabetológus kezelő orvos úgy gondolhatja, a sikertelen fogyókúra hátterében inzulin rezisztencia állhat, így teljes áron javasolja betegének ezeket a gyógyszereket.

– Önmagában már az is egészségkárosító tényező, ha a páciens elhízott. Ha valaki tehát azért szeretne fogyni, hogy egészségesebb legyen, és hozzám jönne, hogy szeretné ezt megpróbálni, mert jókat hallott róla, a kettes típusú cukorbeteg barátnője is ezt kapta a diabetológusától, akkor először is kiszámolnám a BMI értékét. Ha az jönne ki, hogy erősen elhízott, tehát nem 2-3 kilogramm plusz van rajta, akkor ezt mérlegelve lehet, hogy felírnám a fogyását segítő injekciót – akkor is, ha nem kettes típusú cukorbeteg, de az IR gyanúja felmerül bennem –, hogy javítsak az életminőségén, hogy egészségesebbé tegyem. Természetesen előtte a laborvizsgálatot elengedhetetlennek tartom. Fontos megjegyezni, hogy nincsenek csodaszerek, nincs az a készítmény, ami mellett ugyanúgy lehet étkezni, és nem kell mozognunk, nem kell kitartóan diétáznunk a fogyás érdekében – hangsúlyozta a szakember.

A gyöngyösi háziorvos hozzátette, ezeknek a gyógyszereknek vannak ugyan mellékhatásaik, okozhatnak gyomorfájást, hasmenést vagy székrekedést, de alapvetően nincs annyi mellékhatásuk, mint az elhízásnak. Így összességében nézve nem ördögtől való az sem, ha valaki fogyás miatt írja fel, sem az, ha valaki erre használja.

– Hozzám még direkt ilyen kéréssel nem fordultak, de olyan már volt, akinek ajánlottam, mivel sikertelen fogyókúrák tömegén volt túl, de ez sem jött be neki, hiszen nem mozgott és nem csökkentette a bevitt kalóriák mennyiségét. Ugyanakkor csak fogyókúrára pár hónapnál tovább biztos, hogy nem adnám, csak nagyon rövid ideig, hogy elinduljon vele a fogyás útján, és kiderüljön, emellett mennyire elszánt, hogy változtasson az életvitelén – jegyezte meg a doktornő.

– Más esetekben is előfordul egyébként, hogy egy adott gyógyszert más területen alkalmaznak. Van olyan allergiaellenes tabletta, amit akkor is felírnak, ha valaki hízni szeretne, és a B-vitamin is növeli az étvágyat, így ezek a felírási szokások a gyakorlatban már rég óta alkalmazott módszerek – fűzte hozzá dr. Mangó Gabriella.

Végül arra is kitért: lehet, hogy gyógyszerhiány esetén szabályozni kellene a kiadhatóságot, előnyt adva ezzel a diabetológusok által kezelt betegeknek.

kepala: A fogyásra alkalmazott gyógyszereknek nincs annyi mellékhatásuk, mint az elhízásnak Illusztráció: Shutterstock