Sok segítőkész ember van, csak meg kell találni őket

Szabolcsi Anna, az atkári Árnyaskert Óvoda Gyermekeiért Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, hogy az anyagi keretük szűkös. A mostani számlázási rendszerben nem tudnak közvetlen támogatást adni a fejlesztő tornára, így olyan támogatókat keresnek, akik „örökbefogadják” egy-egy gyermek mozgásfejlesztését. Helyi és környékbeli támogatókat is várnak. Egy atkári pizzéria már „örökbefogadott” egy gyermeket, de Jászárokszállásról is érkezett segítség, pedig az ottani vállalkozónak nincs kötődése Atkárhoz. Annak is örülnek, ha valaki egy órát tud megvásárolni az adományával, de a fő cél, hogy hosszú távon működjön torna, azaz a rászoruló családoknak állandó támogatókat találjanak. Szabolcsi Anna hisz abban, hogy sok jó ember van, csak meg kell találni őket.