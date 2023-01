Kolláth Zoltán csillagász bejegyzését osztotta meg a minap a Bükki Csillagda, de a Piszkéstetői Obszervatórium is beszámolt a szép légköri jelenségről. Mint Kolláth Zoltán írta, 80-90 kilométeres magasságban mindig világít a levegő egy kicsit - ez a légkörfény. A napaktivitás erősödésére - elsősorban az extrém ultraibolya sugárzás hatására ez a fénylés megerősödhet. Így történt ma hajnalban is, az oxigén világított a rá jellemző zöldes fénnyel. A napokban voltak hevesebb kitörések a napon, volt egy kisebb mágneses vihar is karácsonykor - írta Kolláth Zoltán.

Kolláth Zoltán leírása szerint a légkörfény erőssége az extrém ultraibolya (EUV) sugárzáson kívül függ attól is, hogy miként változik a légkör sűrűsége 80 kilométeres magasságban. Gyakran előfordul, hogy a megnövekedett EUV sugárzással - de attól függetlenül - egy sűrűsödési hullám is végigfut. A hajnali felfénylésnek általában ilyen oka van, mert az EUV csak nappal tud gerjeszteni, azaz a gerjesztés korábbi volt. A zöld légkörfény egy tiltott átmenet eredménye. Mindaddig, amíg a gerjesztett oxigénatom nem egyesül egy oxigénmolekulával ózonná, nem bocsáthatja ki azt a fotont. A megnövekvő sűrűség viszont növeli az ütközések esélyét és így kifényesedhet az égbolt. Valószínűleg ez történt december 28-án hajnalban is.