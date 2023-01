Karácsony után már szinte másnap tele vannak a boltok polcai akciós fitneszeszközökkel, ami teljesen jogos, tekintettel arra, hogy szilveszterkor sokan megfogadják, vad fogyókúrázásba kezdenek, nyárra mindenképp visszanyerik a húsz évvel ezelőtti bomba formájukat, és úgy tervezik, hogy ettől boldogabbak lesznek, mint valaha.

Ezek az elképzelések számomra egy kicsit olyannak tűnnek, mint a szappanbuborékok. Kívülről szép színesek, de könnyen szertefoszlanak, és a látszat ellenére nem sok valódi értékük van. Úgy gondolom, nem attól lesz valaki boldog, hogy kisebb méretű ruhákat tud felvenni. Lehet, hogy ha tükörbe néz, örömmel tölti el a látvány, de véleményem szerint ennél azért több kell a hosszú távú boldogsághoz. Például olyan sablonos dolgok, mint az egészség.

Ilyen témájú fogadalmakból sincs hiány szilveszterkor. Sokan ekkor döntik el azt is, hogy leszoknak a cigiről, mások pedig kőbe vésik maguknak, hogy a következő évtől majd többet és rendszeresen sportolnak.

Szép gondolatok, de vajon mennyit tartanak be ezekből két hétnél tovább? Nem tudom, brit tudósok végeztek-e már felmérést arra vonatkozóan, hogy az újévi fogadalmak hány százaléka valósul meg. Úgy gondolom, alacsony számot kapnának, ha az év végéhez közeledve a sikeres terveket vennék figyelembe. Én sem javítanám az átlagot, de nem azért, mert megszegem az esküket, hanem mivel nem is fogadok meg semmit. Régen sem tettem, aztán az utóbbi időben annyi minden húzta keresztbe a számításaimat, hogy szerintem soha nem is fogok már az év utolsó napján éjfélkor különleges célokat kitűzni magam elé. Hiába szerettem volna többet utazni, a lefoglalt külföldi utam egy szempillantás alatt hiúsult meg a járvány miatt két éve. Aztán többet voltam orvosnál, mint szórakozni.

Az elmúlt évek tendenciája azt mutatja, ha fel is szedek néhány kilót, úgyis jön egy betegség, egy műtét, ami után lefogyok. Dohányozni nem szoktam, lerészegedni pláne nem, nincs mit letennem. Azt mondjuk megfogadhatnám, hogy többet sportolok, de mivel másoknak sem hazudok, így magamnak sem fogok. Fogadalmak helyett inkább az újévi kívánság lehetőségével élnék. Sablonos, de nagy vágyaim vannak ugyanis a magam és mások részére is. Egészséget és boldogságot szeretnék kívánni mindenkinek.